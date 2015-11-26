В 2016 году рублю может повезти

Несколько факторов указывает на то, что следующий год будет для рубля более удачным, чем 2014-й и 2015-й. Хотя, конечно, возможно всякое…

На днях минул ровно год с момента начала свободного плавания рубля, и сейчас можно с уверенностью сказать, что рубль держится на плаву, хотя его репутация в качестве стабильной региональной валюты подмочена основательно, считает Александр ЛОСЕВ, генеральный директор УК «Спутник - Управление капиталом», о чем он пишет на портале РБК.

И дело даже не столько в фатальной зависимости рубля от нефтяных цен (российский рубль не единственная «сырьевая» валюта в мире), сколько в избыточной волатильности: она хоть и воспринимается чиновниками как средство для борьбы со спекулянтами, но для бизнеса, напротив, неравномерные скачки рубля превращаются в постоянный кошмар. Он мешает планировать деятельность, заставляет закладывать в цены товаров самые пессимистические сценарии девальвации и усиливает инфляционные ожидания.

Население ежедневно ощущает все «прелести» девальвации, сталкиваясь с падением доходов и ростом расходов на продукты и лекарства, снижением качества жизни, а падение совокупного спроса очень больно бьет по всей экономике. К тому же дорогая валюта мешает компаниям провести модернизацию основных средств, без которой невозможен рост производительности.

Может, решение отправить рубль в свободное плавание было ошибочным? Нет, ни в коем случае. В сложившейся год назад ситуации переход к свободному курсообразованию на рыночных принципах хоть и обернулся снижением ВВП, девальвацией и высокой инфляцией, но уберег экономику от куда более опасных проблем, которые могли бы возникнуть из-за исчерпания резервов и неизбежного роста дефицита бюджета.

Поэтому не будем больше говорить о проблемах, а лучше рассмотрим принципы навигации на финансовых рынках.

Управление плаванием

К сожалению, внешние факторы, а прежде всего динамика цен на сырьевые товары, таковы, что рубль на каждой волне движения падает быстрее, чем потом восстанавливается. Падение ощущается острее, поэтому в сознании многих происходит некоторая подмена понятий: «свободное плавание» отождествляется с «неуправляемым падением».

Существует достаточное количество рыночных механизмов управления движением курса, таких как ключевые ставки, РЕПО и свопы, объем денежного предложения и даже интервенции. Когда все рычаги управления задействованы регулятором в полной мере, происходит стабилизация курса рубля и колебания сглаживаются. Если же регулятор необоснованно быстро снижает ставки или начинает играть против рубля, как это было летом 2015 года, то происходит потеря управления плаванием и как результат - дестабилизация рынка и новая волна практически неконтролируемой девальвации, которая лишь усилила текущую инфляцию и негативно сказалась на экономике.

Банк России постоянно сталкивается с давлением лоббистов, требующих снизить ставки для того, чтобы «запустить кредитование». Экономика, безусловно, нуждается в деньгах по низким ставкам, но давайте сначала поймем, что удерживает рубль на плаву.

Закон Архимеда на валютных рынках

Эпитет «деревянный» применительно к рублю существует с начала 1990-х, сейчас рубль начинают называть «нефтяным». И то, и другое отражает в массовом сознании качество нашей национальной валюты, но к «физике» процесса курсообразования не имеет никакого отношения.

Из школьных уроков мы знаем, что выталкивающая сила - это произведение объема, плотности и ускорения свободного падения. С объемом все понятно: чем больше денежная эмиссия или предложение рублей со стороны регулятора, тем выше улетает курс доллара.

А вот роль плотности в валютном плавании играет разница процентных ставок в паре валют. Решение ЦБ повысить ключевую ставку в декабре 2014 года остановило обрушение российского валютного рынка. Именно высокие процентные ставки удерживают рубль от более существенного падения на негативе сырьевых рынков, и именно угроза повышения ставок ФРС США сейчас давит на котировки рубля. Чем плотнее находятся друг к другу ставки валютной пары, чем меньше между ними разница, тем большее давление испытывает более слабая валюта. Вот почему Банк России сейчас действует правильно и предельно осторожно, не меняя значение ключевой ставки. Ведь если бы ЦБ поддался уговорам лоббистов и снизил ставку, не дожидаясь снижения инфляции, то рубль отреагировал бы мощнейшим падением и ни о каком запуске кредитования не могло бы быть и речи, все бы хлынуло на валютный рынок, где тон задают несколько крупных экспортеров.

Где у рубля расчетная ватерлиния, уход ниже которой станет катастрофическим для сальдо платежного баланса страны? Этот уровень называется «реальный эффективный курс рубля» и учитывает не только номинальное изменение котировок, но и разницу в индексе потребительских цен России и в странах - торговых партнерах. Высокая инфляция при стабильном номинальном курсе рубля может привести к укреплению реального эффективного курса, что негативно для экономики, поскольку растут внутренние издержки и снижается конкурентоспособность продукции в сравнении с импортом, а главное - сокращается сальдо платежного баланса страны и приток валюты от внешнеторговых операций может оказаться меньше объемов оттока капитала, что только усилит давление на рубль и увеличит макроэкономические риски.

Вот почему снижение инфляции для ЦБ не самоцель. Это часть политики управления реальным эффективным курсом рубля.

Валютная навигация

Спустя год после начала плавания предугадывать курс рубля стало сложнее, поскольку возросла волатильность, зависимость от нефти возведена рынком практически в абсолют, а волны стали короче. Это является главной проблемой для импортеров и фактором роста инфляционных ожиданий, поскольку в долгосрочные договоры по поставкам продовольствия и потребительских товаров закладываются волатильность и самые негативные прогнозы по курсу рубля.

Инфляционные ожидания влияют, судя по комментариям ЦБ, на решения по нормализации процентных ставок, а высокие ставки, в свою очередь, тормозят восстановление экономики. Таким образом, легче предугадать инфляцию, чем значение валютных курсов. Котировки рубля слишком сильно зависят от стоимости сырьевых товаров, прежде всего углеводородов. Падение нефтяных цен к $40 за баррель способно привести к значениям курса 70-75 руб. за доллар. Выход нефти на уровень $50 или чуть выше даст рублю шанс вернуться в диапазон 60-62 руб.

Но только достижение устойчивого баланса спроса и предложения на нефтяном рынке и стабильный рост мировой экономики развернут нефтяные тренды вверх. До этого еще нужно дожить, но не исключено, что 2016 год будет для рубля более удачным, чем 2014-й и 2015-й. До конца года на рубль будут давить риски окончания политики низких ставок ФРС США, платежей российских компаний и банков по внешним долгам, возможные покупки валюты в резервы Банком России, экономическая статистика из Китая, а главное - снижение ВВП и кредитное сжатие. Пока российская экономика остается сырьевой, и бюджет, и экспортеры будут заинтересованы в ослаблении рубля. И застраховать валютные риски достаточно сложно. Но можно двигаться галсами - продавать доллары на уровне 75 руб., если курс окажется там, и откупать их обратно при достижении диапазона 55-60 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.