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Бизнес задолжал на пенсии
Счетная палата выявила, что задолженность российских предприятий по уплате страховых взносов на формирование пенсий своих работников за 3 года утроилась - и достигла на 1 января 2014 года 140,5 млрд рублей. Это следует из отчета Счетной палаты.
При этом лишь чуть более половины указанной суммы еще возможно взыскать, признают аудиторы. Неуплата работодателями страховых взносов за своих сотрудников впоследствии отразится на размере их пенсии.
В отчете Счетной палаты отмечается, что из общей суммы задолженности взыскать возможно лишь 74,4 млрд рублей, или 53%, то есть фактически безнадежными признано долгов на 66,1 млрд. Дело в том, что 58,4 млрд рублей от задолженности (или 41,6%) числятся за компаниями, находящимися в стадии ликвидации, что исключает возможность их взимания.
Еще 7,7 млрд рублей (5,5%) уже признаны формально безнадежными и, соответственно, подлежат списанию, следует из отчета аудиторов. По закону о страховых взносах безнадежной признается недоимка, взыскание которой невозможно в силу ряда причин, например в связи с истечением установленного для этого срока или вследствие ликвидации должника.
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