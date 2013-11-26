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У вкладов в рублях есть все шансы обогнать в этом году инфляцию
Рублевые вклады - это наиболее многообещающий вид вложений на краткосрочную перспективу. Если же говорить о долгосрочных инвестициях, то можно подумать и о вложениях в недвижимость, советуют эксперты. Но здесь горизонт планирования должен быть не один год, пишет «Российская Газета».
Именно рублевые вклады обогнали по доходности в этом году все прочие инструменты инвестиций, рассчитали специалисты «Финэкспертизы». В реальном выражении, то есть с учетом инфляции и накладных расходов, депозиты в рублях принесли 2,74%. Вклады в долларах и евро, паи акций и недвижимость были убыточны. А больше всего потеряли с января по ноябрь владельцы обезличенных металлических счетов.
Даже несмотря на то что рубль в этом году дешевел по отношению к доллару и евро, хранить деньги сейчас выгоднее всего на депозитах в нацвалюте, говорит президент Ассоциации региональных банков Анатолий АКСАКОВ. Снижались и, скорее всего, не пойдут резко вверх и ставки по банковским вкладам.
Но по рублевым вкладам они значительно выше, чем по вкладам в евро и в долларах. Так, в начале года ставка по вкладам в рублях составляла 9,65% годовых. Те, кто положил деньги на счет в январе, уже успели заработать в номинальном выражении 8,04%, за минусом инфляции - 2,74%. В долларовые вклады банки принимали деньги под 3,85 процента годовых. И с учетом инфляции владельцы таких депозитов потеряли с начала года 2,73%. Похожая ситуация была и у тех, кто доверился вкладам в евро - их потери составили 2,75%.
Ставки по рублевым вкладам тоже постепенно идут вниз. Но в «отрицательную зону» они не откатятся и будут выше инфляции. По итогам этого года инфляция будет немногим выше 6 процентов, в следующем году она планируется не более 5%. В то же время средняя ставка по годовым вкладам в рублях сейчас около 8,4%. Не исключено, что к праздникам многие банки вновь начнут предлагать так называемые «сезонные продукты». И этим также надо успеть воспользоваться. Серьезный плюс - депозиты размером до 700 тыс. рублей застрахованы государством.
«В резкую динамику курсов иностранных валют в ближайшие два месяца я не верю», - сказал президент Московской международной валютной ассоциации Алексей МАМОНТОВ. По его словам, ожидаются разве что небольшие колебания доллара и евро к рублю. «Курсу рубля сейчас помогают наши приличные золотовалютные резервы и достаточный поток экспортной выручки», - отметил Мамонтов. А значит, диапазон колебаний курса рубля до Нового года составит от силы 1-1,5%. Так что валютой с прицелом на зимний отдых за рубежом можно, конечно, закупиться прямо сейчас, но большого резона в этом нет, продолжает финансовый аналитик Сергей СУВЕРОВ. При этом он предупреждает, что нынешняя конъюнктура не вечна. С другой стороны, те, кто решит приобрести сотню-другую евро сейчас, если и выиграют, то совсем небольшие деньги, добавляет Алексей Мамонтов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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