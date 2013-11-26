www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

У вкладов в рублях есть все шансы обогнать в этом году инфляцию

26 Ноября 2013, 20:42 | В России

Рублевые вклады - это наиболее многообещающий вид вложений на краткосрочную перспективу. Если же говорить о долгосрочных инвестициях, то можно подумать и о вложениях в недвижимость, советуют эксперты. Но здесь горизонт планирования должен быть не один год, пишет «Российская Газета».

Именно рублевые вклады обогнали по доходности в этом году все прочие инструменты инвестиций, рассчитали специалисты «Финэкспертизы». В реальном выражении, то есть с учетом инфляции и накладных расходов, депозиты в рублях принесли 2,74%. Вклады в долларах и евро, паи акций и недвижимость были убыточны. А больше всего потеряли с января по ноябрь владельцы обезличенных металлических счетов.

Даже несмотря на то что рубль в этом году дешевел по отношению к доллару и евро, хранить деньги сейчас выгоднее всего на депозитах в нацвалюте, говорит президент Ассоциации региональных банков Анатолий АКСАКОВ. Снижались и, скорее всего, не пойдут резко вверх и ставки по банковским вкладам.

Но по рублевым вкладам они значительно выше, чем по вкладам в евро и в долларах. Так, в начале года ставка по вкладам в рублях составляла 9,65% годовых. Те, кто положил деньги на счет в январе, уже успели заработать в номинальном выражении 8,04%, за минусом инфляции - 2,74%. В долларовые вклады банки принимали деньги под 3,85 процента годовых. И с учетом инфляции владельцы таких депозитов потеряли с начала года 2,73%. Похожая ситуация была и у тех, кто доверился вкладам в евро - их потери составили 2,75%.

Ставки по рублевым вкладам тоже постепенно идут вниз. Но в «отрицательную зону» они не откатятся и будут выше инфляции. По итогам этого года инфляция будет немногим выше 6 процентов, в следующем году она планируется не более 5%. В то же время средняя ставка по годовым вкладам в рублях сейчас около 8,4%. Не исключено, что к праздникам многие банки вновь начнут предлагать так называемые «сезонные продукты». И этим также надо успеть воспользоваться. Серьезный плюс - депозиты размером до 700 тыс. рублей застрахованы государством.

«В резкую динамику курсов иностранных валют в ближайшие два месяца я не верю», - сказал президент Московской международной валютной ассоциации Алексей МАМОНТОВ. По его словам, ожидаются разве что небольшие колебания доллара и евро к рублю. «Курсу рубля сейчас помогают наши приличные золотовалютные резервы и достаточный поток экспортной выручки», - отметил Мамонтов. А значит, диапазон колебаний курса рубля до Нового года составит от силы 1-1,5%. Так что валютой с прицелом на зимний отдых за рубежом можно, конечно, закупиться прямо сейчас, но большого резона в этом нет, продолжает финансовый аналитик Сергей СУВЕРОВ. При этом он предупреждает, что нынешняя конъюнктура не вечна. С другой стороны, те, кто решит приобрести сотню-другую евро сейчас, если и выиграют, то совсем небольшие деньги, добавляет Алексей Мамонтов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: валюта  недвижимость  рубль  инфляция  депозиты  доллар  вклады 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru