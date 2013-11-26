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Альфа-Банк начинает акцию для клиентов, пострадавших от отзыва лицензии у Мастер-Банка
26 Ноября 2013, 16:53 | В России
Клиенты – частные лица, пострадавшие от отзыва лицензии у Мастер-Банка, имеют возможность получить бесплатное годовое обслуживание нового пакета услуг при предъявлении пластиковой карты Мастер-Банка (акция действует до 31.12.2013).
В то же время мы с пониманием относимся к ситуации, в которой оказались и корпоративные клиенты, пострадавшие в результате отзыва лицензии Мастер-Банка, отметили в Альфа-Банке. В связи с этим было принято решение о бесплатном открытии счетов в Альфа-Банке для таких компаний. Клиенты – юридические лица могут забронировать реквизиты в режиме он-лайн на сайте Альфа-Банка.
Анна РЫКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Анна Рыкова
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