Альфа-Банк начинает акцию для клиентов, пострадавших от отзыва лицензии у Мастер-Банка

Клиенты – частные лица, пострадавшие от отзыва лицензии у Мастер-Банка, имеют возможность получить бесплатное годовое обслуживание нового пакета услуг при предъявлении пластиковой карты Мастер-Банка (акция действует до 31.12.2013).

В то же время мы с пониманием относимся к ситуации, в которой оказались и корпоративные клиенты, пострадавшие в результате отзыва лицензии Мастер-Банка, отметили в Альфа-Банке. В связи с этим было принято решение о бесплатном открытии счетов в Альфа-Банке для таких компаний. Клиенты – юридические лица могут забронировать реквизиты в режиме он-лайн на сайте Альфа-Банка.

Анна РЫКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.