Минфин изучает возможность льготной ипотеки под 6%

Минфин РФ рассматривает возможность льготной ипотеки под 6% для отдельных категорий заемщиков за счет государственного субсидирования ставок, рассказал на круглом столе в Москве замдиректора департамента финансовой политики министерства Сергей Платонов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Действовавшая ранее госпрограмма субсидирования, по которой ипотека заемщикам выдавалась под 12% годовых, завершилась в конце 2016 года. По ней с марта 2015 года было выдано 513 тысяч кредитов на 928 миллиардов рублей, отметил Платонов.