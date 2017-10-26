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Минфин изучает возможность льготной ипотеки под 6%
Минфин РФ рассматривает возможность льготной ипотеки под 6% для отдельных категорий заемщиков за счет государственного субсидирования ставок, рассказал на круглом столе в Москве замдиректора департамента финансовой политики министерства Сергей Платонов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
Действовавшая ранее госпрограмма субсидирования, по которой ипотека заемщикам выдавалась под 12% годовых, завершилась в конце 2016 года. По ней с марта 2015 года было выдано 513 тысяч кредитов на 928 миллиардов рублей, отметил Платонов.
"Сейчас прорабатывается сейчас вопрос об адресной поддержке отдельных категорий. Такой вариант возможен, при минимальной ставке 6%", - сказал он.
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