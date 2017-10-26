Рубль опять прокатился по доллару

Дорожающая нефть стала отличным «топливом» для рубля

Сегодня: Рост в начале дня, осторожность – в конце. После недавней просадки в свете неопределенности относительно дальнейшей политики ведущих центробанков (ФРС, ЕЦБ) рост котировок Brent должен вызвать волну оптимизма на рынках, по крайней мере, в начале дня, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Поддержку черному золоту оказывают перебои в поставках на Ближнем Востоке. Кроме того, общий настрой остается позитивным в свете сильных финансовых результатов Caterpillar и 3M за 3К17, а также повышения вероятности реализации налоговой реформы в США до конца года. Тем не менее уверенная статистика из еврозоны и США (индексы PMI) укрепляет позиции «ястребов»: завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор может объявить о сворачивании QE), а до 3 ноября Трамп должен назначить нового главу ФРС.

Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.16%, DJIA +0.72%, NASDAQ +0.18%), Азия (Hang Seng +0.73%, Shanghai +0.12%, Nikkei +0.12%). Фьючерсы н а S &P 5 00 снижаются (-0.05%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $58.39 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Снижение, несмотря на отскок Brent. Основное влияние на рынки оказала неопределенность дальнейшей траектории роста китайской экономики, а также осторожность в преддверии заседания ЕЦБ (в четверг) и решения Трампа по кандидатуре нового главы Федрезерва. Повышение нефтяных котировок в свете неожиданного сокращения экспорта в Ираке и новостей о соблюдении условий сделки ОПЕК+ на 120% не смогли вывести рынки в плюс.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.09% до $58.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 57.65, РТС (-0.36%), ММВБ-50 (-0.10%).