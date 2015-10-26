www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Эксперты уверены, что рубль возобновит рост уже в ближайшем будущем

26 Октября 2015, 16:30 | В России

Рубль снижается по отношению к доллару. Ключевым драйвером для этого являются цены на нефть, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются ниже 48,5 долларов за баррель на фоне роста запасов в американских нефтехранилищах. Согласно вчерашним данным от американского института нефти (API) запасы черного золота увеличились на 7,1 млн. баррелей. При этом сегодня начинается техническая встреча ОПЕК. Важные действия в ходе встречи крайне маловероятны, но вот высказывания по поводу дальнейшей политики вполне могут поднять волатильность данного сырьевого актива. Ожидается в частности, что Венесуэла представит свою стратегию по повышению цен на нефть.

При этом в качестве основного позитивного фактора для российской валюты остается налоговый период в стране, пик которого приходится на 26 октября.

Пара доллар/рубль сегодня пробила сильное сопротивление на уровне 62,2 и заметно ускорила подъем. Впрочем, уже достигнута основная цель данного роста в районе 63. Поэтому в ближайшее время мы вполне можем увидеть возобновление роста российской валюты. Единственное, что в этом плане продолжает вызывать опасения – это перекупленность рубля относительно цен на нефть.

Торговый план: Осторожные продажи пары USD/RUB вблизи 63. Первая цель – 62, стоп оптимально ставить вблизи 63,8.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: евро  финансы  баррель  курс  доллар  рубль  торги  brent  ммвб  валюта 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru