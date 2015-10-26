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Эксперты уверены, что рубль возобновит рост уже в ближайшем будущем
Рубль снижается по отношению к доллару. Ключевым драйвером для этого являются цены на нефть, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются ниже 48,5 долларов за баррель на фоне роста запасов в американских нефтехранилищах. Согласно вчерашним данным от американского института нефти (API) запасы черного золота увеличились на 7,1 млн. баррелей. При этом сегодня начинается техническая встреча ОПЕК. Важные действия в ходе встречи крайне маловероятны, но вот высказывания по поводу дальнейшей политики вполне могут поднять волатильность данного сырьевого актива. Ожидается в частности, что Венесуэла представит свою стратегию по повышению цен на нефть.
При этом в качестве основного позитивного фактора для российской валюты остается налоговый период в стране, пик которого приходится на 26 октября.
Пара доллар/рубль сегодня пробила сильное сопротивление на уровне 62,2 и заметно ускорила подъем. Впрочем, уже достигнута основная цель данного роста в районе 63. Поэтому в ближайшее время мы вполне можем увидеть возобновление роста российской валюты. Единственное, что в этом плане продолжает вызывать опасения – это перекупленность рубля относительно цен на нефть.
Торговый план: Осторожные продажи пары USD/RUB вблизи 63. Первая цель – 62, стоп оптимально ставить вблизи 63,8.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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