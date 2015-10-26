Эксперты уверены, что рубль возобновит рост уже в ближайшем будущем

Рубль снижается по отношению к доллару. Ключевым драйвером для этого являются цены на нефть, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются ниже 48,5 долларов за баррель на фоне роста запасов в американских нефтехранилищах. Согласно вчерашним данным от американского института нефти (API) запасы черного золота увеличились на 7,1 млн. баррелей. При этом сегодня начинается техническая встреча ОПЕК. Важные действия в ходе встречи крайне маловероятны, но вот высказывания по поводу дальнейшей политики вполне могут поднять волатильность данного сырьевого актива. Ожидается в частности, что Венесуэла представит свою стратегию по повышению цен на нефть.

При этом в качестве основного позитивного фактора для российской валюты остается налоговый период в стране, пик которого приходится на 26 октября.

Пара доллар/рубль сегодня пробила сильное сопротивление на уровне 62,2 и заметно ускорила подъем. Впрочем, уже достигнута основная цель данного роста в районе 63. Поэтому в ближайшее время мы вполне можем увидеть возобновление роста российской валюты. Единственное, что в этом плане продолжает вызывать опасения – это перекупленность рубля относительно цен на нефть.

Торговый план: Осторожные продажи пары USD/RUB вблизи 63. Первая цель – 62, стоп оптимально ставить вблизи 63,8.