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Один из крупнейших банков признан банкротом
Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банкротом банк «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей ХОТИН. Крах «Югры», входящего в топ-40 российских банков, стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.
Конкурсное производство в отношении должника введено сроком на 1 год, конкурсным управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Представитель ЦБ РФ на заседании сообщила, что активы банка на дату отзыва лицензии составляли 196,7 млрд рублей, а обязательства - 198,3 млрд рублей. Разница составляла 1,6 млрд рублей. По данным временной администрации, активы на ту же дату составили 56,3 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей. «Дыра» в капитале составляла 143 млрд рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Лицензию у банка «Югра» ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года. 10 июля 2017 года регулятор ввел временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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