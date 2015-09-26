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Рубль снова пошел на поправку
Рубль ожидаемо укрепляется как к доллару, так и к евро. Крупные налоговые выплаты и небольшой рост цен на нефть являются основными катализаторами данной динамики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В частности по сорту Brent котировки уверенно закрепились выше 48 долларов за баррель, а налоговые выплаты российскими компаниями могут сегодня превысить 650 млрд рублей.
При этом на выступление главы ФРС, финансовые рынки практически не обратили внимания, впрочем, ничего нового сказано и не было. Джанет Йеллен подтвердила готовность повысить ставки в этом году, а также ожидает постепенного роста инфляции и снижения безработицы.
Во второй половине дня ожидается блок важной макроэкономической статистики из США, которая, вероятно, и станет драйвером для движений на валютном рынке на ближайшие дни. В 15.30 ожидается ВВП за второй квартал, в 16.45 выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, а в 17.00 будет опубликован индекс потребительского доверия.
USD/RUB сейчас вплотную подобрался к восходящей трендовой линии пробой которой вполне может ускорить снижение. Поэтому в случае пробоя вниз отметки 65 возможны дополнительные продажи данной валютной пары с ближайшей целью в районе 64.
Торговый план: Сейчас оптимально закрыть определенную часть открытых ранее коротких позиций. Минимальной целью оставшейся позиции является отметка 64. Стоп оптимально ставить в районе 67.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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