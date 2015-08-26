Доллар скоро вновь будет стоить 50-55 рублей

Поводов для постепенного разворота рубля становится все больше, уверены эксперты. Рубль растет как к доллару, так и к евро. Паника понедельника ожидаемо быстро закончилась. При этом рост цен на нефть и действия Банка Китая добавляют оптимизма в общую картину, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются выше 44 долларов за баррель. Текущие цены на черное золото уже не выгодны многим американским и канадским производителям сланцевой нефти. Поэтому предложение данного вида сырья будет постепенно сокращаться, что при довольно высоком спросе может толкнуть цены на нефть вверх.

При этом ЦБ Китая все-таки принял сегодня решение о снижении основных процентных ставок. Ставка по кредитам снижена на 25 базисных пунктов - до 4,6%, по депозитам - до 1,75%. Норма резервирования для банков будет меньше на 0,5%.

Дополнительную поддержку российской валюте сейчас оказывает налоговый период в стране, пик платежей по которому как раз приходится на 25 августа, сообщает газета «Золотой Рог».

В свою очередь некоторое давление на рубль продолжают оказывать большие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в сентябре и декабре. Чтобы компании РФ успешно прошли пик выплат по внешним заимствованиям очень желательно снижение ставок и увеличение объемов по валютному РЕПО Банком России.

В целом ситуация постепенно становится все более позитивной для российской валюты. Поэтому в ближайшие недели мы вполне можем увидеть разворот пары доллар/рубль и последующее постепенное возвращение к отметкам 63-65.

Торговый план: Осторожные продажи в случае ухода ниже 69,3. Возвращение к 69,8 можно считать сигналом к закрытию позиций.

ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА

На дне – слабые перспективы роста требуют реформ

Российская экономика вошла в рецессию в 1К15, и данные за 2К15 показали усиление падения ВВП. На наш взгляд, во 2П15 вряд ли стоит ожидать облегчения. Какое-либо существенное улучшение динамики ожидается не ранее 1П16, когда изменение фактора базы приведет к положительным изменениям в динамике роста и инфляции.

- Рецессия может закончиться к 2016 г.; экономический рост в следующие 1-2 квартала будет слабым

- Экономические проблемы России усилились вследствие глобального кризиса, однако ключевой фактор рецессии – структурные ограничения

- Стимулы к проведению реформ будут возрастать; изменения в бюджетной политике и управлении госактивами – хорошее начало. Сильная финансовая позиция России облегчит перемены.

Наши макропрогнозы не меняются:

- Падение ВВП на 3.4% г/г в 2015 г.; рост на 1% в 2016 г.

- Будущие драйверы роста: госрасходы, чистый экспорт и повышение производительности.

- Через 6 месяцев инфляция может замедлиться в два раза – до 6.5-7% с текущего уровня 15.5%.

- К концу года курс рубля может укрепиться до RUB/$ 50-55.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресc», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.