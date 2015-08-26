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Доллар скоро вновь будет стоить 50-55 рублей

26 Августа 2015, 13:09 | В России

Поводов для постепенного разворота рубля становится все больше, уверены эксперты. Рубль растет как к доллару, так и к евро. Паника понедельника ожидаемо быстро закончилась. При этом рост цен на нефть и действия Банка Китая добавляют оптимизма в общую картину, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются выше 44 долларов за баррель. Текущие цены на черное золото уже не выгодны многим американским и канадским производителям сланцевой нефти. Поэтому предложение данного вида сырья будет постепенно сокращаться, что при довольно высоком спросе может толкнуть цены на нефть вверх.

При этом ЦБ Китая все-таки принял сегодня решение о снижении основных процентных ставок. Ставка по кредитам снижена на 25 базисных пунктов - до 4,6%, по депозитам - до 1,75%. Норма резервирования для банков будет меньше на 0,5%.

Дополнительную поддержку российской валюте сейчас оказывает налоговый период в стране, пик платежей по которому как раз приходится на 25 августа, сообщает газета «Золотой Рог».

В свою очередь некоторое давление на рубль продолжают оказывать большие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в сентябре и декабре. Чтобы компании РФ успешно прошли пик выплат по внешним заимствованиям очень желательно снижение ставок и увеличение объемов по валютному РЕПО Банком России.

В целом ситуация постепенно становится все более позитивной для российской валюты. Поэтому в ближайшие недели мы вполне можем увидеть разворот пары доллар/рубль и последующее постепенное возвращение к отметкам 63-65.

Торговый план: Осторожные продажи в случае ухода ниже 69,3. Возвращение к 69,8 можно считать сигналом к закрытию позиций.

ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА

На дне – слабые перспективы роста требуют реформ

Российская экономика вошла в рецессию в 1К15, и данные за 2К15 показали усиление падения ВВП. На наш взгляд, во 2П15 вряд ли стоит ожидать облегчения. Какое-либо существенное улучшение динамики ожидается не ранее 1П16, когда изменение фактора базы приведет к положительным изменениям в динамике роста и инфляции.

- Рецессия может закончиться к 2016 г.; экономический рост в следующие 1-2 квартала будет слабым

- Экономические проблемы России усилились вследствие глобального кризиса, однако ключевой фактор рецессии – структурные ограничения

- Стимулы к проведению реформ будут возрастать; изменения в бюджетной политике и управлении госактивами – хорошее начало. Сильная финансовая позиция России облегчит перемены.

Наши макропрогнозы не меняются:

- Падение ВВП на 3.4% г/г в 2015 г.; рост на 1% в 2016 г.

- Будущие драйверы роста: госрасходы, чистый экспорт и повышение производительности.

- Через 6 месяцев инфляция может замедлиться в два раза – до 6.5-7% с текущего уровня 15.5%.

- К концу года курс рубля может укрепиться до RUB/$ 50-55.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресc», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: евро  доллар  валюта 






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Комментарии

  • Лм13:39, 26.08.2015#

    Ну-ну. За базар отвечаешь.

  • Свояк13:42, 26.08.2015#

    Это они наверное про параллельную вселенную говорят! Там он моет и будет стоить 50-55 рубликов! А в Нашей Рассее так и будет расти! Пока население в конец не решит придушить педоправительство!

  • Псевдоним13:54, 26.08.2015#

    экономику нужно поднимать и уходить от бакса, тогда и жить лучше будем. . Повкладывали все в баксы. . Уж лучше в драгмет пусть вкладывают, золото точно в цене будет. . И баксы все скидывать и чем быстрее тем лучше, и нервы спокойнее будут, не будешь за сердце каждый раз хвататься при виде изменений котировок.

  • Свояк14:16, 26.08.2015#

    Вот вот! Но почему то наше правительство на импортозамещение такие деньжищи вываливает а результатов не видать! Сельское хозяйство душат налогами, землю народу не дают! Не дают развиваться малому и среднему бизнесу! Землю китаезам на нереальные сроки аренды отдают на развитие, а почему то нашим аграриям кукишь показывают! И вот так вот они собираются хозяйство поднимать!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:35, 26.08.2015#

    а кто ее (экономику) поднимать-то будет? эти, которые всю недвижимость за рубежом скупили, а тут "мудрых" руководителей изображают!

  • Псевдоним13:55, 26.08.2015#

    А-ха-ха! Петросян нервно курит в сторонке. . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:19, 26.08.2015#

    Вооо заживем!!!

  • Псевдоним15:00, 26.08.2015#

    Если власть в течение года не национализирует центробанк и не начнет развивать промышленность и сельское хозяйство - значит она полностью продажная и западная, хотя и делают врагов из запада, а курс бумажек это просто фигня

  • 1234516:05, 26.08.2015#

    Я всегда ржу с таких новостей последний год. Сначала взвинтили доллар с 56 до 70, теперь он упал на рубль до 69 с небольшим. УРА!! Ситуация пошла на поправку. Сейчас опустят до 65-67, потом до 80 ИПС наверх, потом опустят до 79 и снова вот такая новость. Государство С**А!! П - чудель, в нормальной бы стране уже в отставку отправили, а свиту пересадили в тюрьмы.

  • приморский16:37, 26.08.2015#

    Так что там Рогозин хрюкал года три назад по поводу величайшего подьёма российской экономики в 2015году?

  • Задумайся21:25, 01.09.2015#

    Извиняюсь, но о чем разговор???? Зачем Вам вообще эта валюта? Лучше обсудить что мы производим у себя за рубли и на рубли - тогда валюта роли не играет!

  • ФЕДЯ03:49, 26.09.2015#

    До конца года правительство России обещает стабилизировать рубль. А если выйдет – то и два.

  • Кузя03:51, 26.09.2015#

    А я свои сбережения уже перевёл в крымские ракушки.

  • интересно03:54, 26.09.2015#

    – Что бы Вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое?– Рубли.

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