Центробанк положил глаз на депозиты граждан

Банки будут вынуждены выполнить его указания

Банк России, стремясь ограничить рост валютных обязательств банков, с 1 августа увеличивает норматив обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам экспертов, пишет «Коммерсант», данная мера заморозит наметившийся рост ставок по валютным вкладам, но не приведет к отказу банков от валютных заимствований. Тем более что банки могут столкнуться с оттоком средств состоятельных клиентов, которые предпочтут вкладывать их в евробонды или же инвестировать за рубежом.

В понедельник Банк России опубликовал указание №4871-У, которым с 1 августа повышает на 1 процентный пункт (п. п.) норматив обязательных резервов по пассивам банков в иностранной валюте. По вкладам граждан ставка отчислений в Фонд обязательного резервирования (ФОР) вырастет до 7%, по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами и иным обязательствам — до 8%. «Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций»,— отмечается в сообщении ЦБ. О возможном повышении ставки ФОР ранее заявляла зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщая при этом, что в политике девалютизации регулятор придерживается «небольших шагов», создающих стимулы и не ставящих банки перед резкими изменениями. Эксперты уверены, что не одна девалютизация стала причиной повышения ставок ФОР. По словам руководителя отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константина Кочергина, повлияли и санкционное давление, и угроза новых санкций.

Вместе с тем ставки по валютным депозитам последние два месяца поднимают многие банки, включая крупнейших игроков. Так, на прошлой неделе об увеличении ставок сообщил Россельхозбанк — на 0,2–0,3 п. п., в июне ВТБ поднимал ставки на 0,69 п. п. В отдельных банках ставки по валютным депозитам достигают 3% годовых. По словам управляющего директора по розничным продуктам Абсолют-банка Антона Павлова, депозиты в иностранной валюте позволяют заработать клиентам не только в результате начисления процентов, но и на курсовых изменениях, и в итоге доходность по долларовым депозитам бывает выше, чем по рублевым. По словам начальника управления развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП-банка Павла Нуждова, своим указанием ЦБ дает сигнал рынку затормозить рост пассивов в валюте, и если рынок сигнала не услышит, то не исключено, что ставка ФОР может быть вновь пересмотрена в сторону увеличения.

По оценке главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, в масштабах всей банковской системы дополнительные отчисления в ФОР составят около 156 млрд руб. Этим ЦБ свяжет часть избытка рублевой ликвидности, которая бы была размещена в доходные инструменты (депозиты и облигации ЦБ). В результате банковская система при текущем уровне ставок за год недополучит почти 10 млрд руб. дохода. В то же время, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, рост ставок ФОР «не драматический» и потому проблем с соблюдением нормативов банками ожидать не приходится.

Вместе с тем проведенный “Ъ” опрос банков показал, что ставки они снижать не намерены, в том числе и из-за ожидаемого подъема ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. «Ставка ФРС растет, до конца года ожидается еще одно-два повышения, поэтому рост курса доллара компенсирует повышение требований по резервированию»,— отмечает Антон Павлов. Ожидать, что кредитные организации откажутся от валютных депозитов, также не приходится. «Банкам станет чуть менее выгодно привлекать вклады в долларах, но те, кому нужна валютная структура фондирования, все равно продолжат это делать»,— уверен Вячеслав Путиловский.

Однако эксперты видят риски для банков, что граждане найдут более выгодные валютные инвестиции, в частности, российские еврооблигации. 19 июля президент РФ подписал поправки в Налоговому кодексу, по которым с 2019 года граждане, по сути, освобождаются от уплаты НДФЛ с курсовых разниц по российским валютным бумагам. «Это послабление сделает евробонды куда более привлекательными для вложения средств состоятельными клиентами»,— указывает главный экономист «ПФ-капитал» Евгений Надоршин. По его словам, в этом случае в выигрыше могут оказаться «и банковские клиенты, и государство, которое сможет привлекать валюту внутри страны». Вместе с тем, как указывает Михаил Матовников, уже сейчас из-за уменьшения разрыва между рублевыми и долларовыми ставками вследствие постепенного снижения ключевой ставки ЦБ и с учетом роста мировых ставок по долларам в результате повышения ставки ФРС возникают риски оттока валютных средств за границу. Теперь же дедолларизация начинает выполняться не за счет перехода в рубли, а за счет оттока валюты из банковской системы, резюмировал эксперт.