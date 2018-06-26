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В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения

26 Июня 2018, 17:32 | В России

Вкладывать в банк сегодня можно хоть металл

С июня сфера банковских услуг регулируется по-новому: важные изменения коснулись не только займов и кредитов (о чем подробно рассказывалось здесь), но и банковских вкладов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Во-первых, банки обязали возвращать вклад с начисленными процентами не только наличными деньгами, но и путем перечисления средств на счет, указанный клиентом.

Раньше это допускалось лишь при наличии отдельной оговорки в договоре, а теперь – в любом случае, если нет прямого запрета в законе.

Плюс в том, что у банка в таком случае остается меньше поводов затянуть возврат вклада – ведь для безналичного перевода на другой счет не требуется предварительное уведомление банка о снятии вклада за несколько дней.

Во-вторых, вводятся новые ценные бумаги, оформляющие вклад: для граждан – сберегательные сертификаты, для организаций – депозитные сертификаты.

При этом отменяются все сберегательные книжки и сертификаты на предъявителя – с июня все права по вкладу могут принадлежать только владельцу, чье имя прямо указано в документе.

К вкладам, оформленным сберегательным сертификатом, применяются особые правила:

- вкладчик может отказаться от своего права снять свой вклад в любой момент досрочно.

Это прямо должно быть указано в сертификате – в таком случае банк имеет законное право отказать выдать вклад до истечения его срока,

- банку запрещено в одностороннем порядке изменять процент по вкладу, удостоверенному сберегательным сертификатом (по обычным вкладам процент может быть изменен, если вклад до востребования, по срочным вкладам – только увеличен, уменьшение допускается только в случаях, предусмотренных законом),

- сберегательные сертификаты могут выдаваться на условиях «обездвижения»: сам сертификат остается в банке, и владелец его не получает на руки.

Взамен выдается специальный документ, подтверждающий право клиента на вклад. Такая система позволяет обеспечить безопасность сертификата и самого вклада.

Во всем остальном вклады по сберегательным сертификатам подчиняются общим правилам: они также включаются в систему обязательного страхования вкладов, могут выдаваться как на срок, так и до востребования (от этого зависит размер процентов).

В-третьих, появился новый вид банковского вклада – вклад в драгоценных металлах. Открытие металлических счетов и раньше предусматривалось законодательством, но не было единых, четких правил регулирования на уровне Гражданского кодекса.

И вот, наконец, появилась отдельная статья, посвященная особенностям этого вклада – а заключаются они в следующем:

- предметом банковского вклада выступают не денежные средства, а драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы – палладий, родий, иридий, рутений, осмий),

- по требованию вкладчика банк обязан ему вернуть переданный во вклад драгоценный металл (соответствующего наименования и массы) либо выплатить денежные средства в той сумме, которая равноценна стоимости переданного металла, а сверх того – выплатить начисленные за весь срок хранения вклада проценты.

В договоре обязательно должен быть предусмотрен порядок расчета денежной стоимости драгоценного металла на момент выдачи вклада,

- вклады в драгоценных металлах не обеспечиваются системой обязательного страхования вкладов – в этом, конечно, кроется их существенный минус. Закон требует от банков письменно уведомлять об этом граждан до заключения договора.

В остальном вклады в драгоценных металлах подчиняются общим правилам для банковских вкладов.

СИВАКОВА. И. В.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  акции  процент  доллар  серебро  баррель  металл  вклад  трамп  статистика  рубль  прогноз  страхование  Центробанк  платина  евро  золото  нефть  депозит  фьючерс 



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Комментарии

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