Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль ждет встречу Путина и Трампа
От итогов важного события на российском финансовом рынке зависит очень многое
Сегодня пара USD/RUB открылась вверх на негативном внешнем фоне, однако быстро растеряла данный рост, в итоге обновив недельный минимум. После старта на положительной территории, пара EUR/RUB также ушла вниз, переписав недельный минимум, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сегодня на глобальном рынке вновь наблюдается выход инвесторов из рисковых активов на фоне непрекращающихся протекционистских угроз со стороны США. Кроме того, перед началом российских торгов нефтяные цены несли ощутимые потери. На столь негативном фоне рубль открылся с существенными потерями, но быстро их отыграл.
Поддержку рублю оказывают ожидания встречи президента США и России, которая, по сообщениям австрийских СМИ, должна пройти 15 июля в Вене. Учитывая, что в российских активах заложен большой дисконт, связанный с низким уровнем отношений двух стран, а также обусловленный высокими рисками санкционного давления на Россию, даже небольшой прогресс в решении данных проблем способен вызвать существенное увеличение спроса на рублевые активы.
Нефть находится под давлением
Сегодня нефть открылась вниз, после чего продолжила снижаться на фиксации позиций после решения ОПЕК+ о повышении добычи, окончательно оформленного в субботу. Но затем цены начали восстанавливаться, ускорив рост в начале российской сессии, после чего отыграли данный импульс назад. Сейчас Brent торгуется вблизи отметки $74,3, теряя 1,6%.
Снижению нефтяных цен способствует усиление опасений относительно рисков глобальной торговой войны, которая способна ударить по мировой экономике и снизить спрос на сырье. Внутридневная динамика котировок сегодня в основном определяется широкими разнонаправленными движениями доллара на внешнем рынке.
Доллар не может определиться с направлением
Сегодня американская валюта совершает разнонаправленные движения, постепенно увеличивая их амплитуду. В данный момент в индексе доллара наблюдается нисходящий импульс, в результате которого он вновь ушел на отрицательную территорию, торгуясь в небольшом минусе около отметки 94,4 п.
На мировом валютном рынке инвесторы пытаются оценить, сколь серьезна угроза глобальной торговой войны и какой регион пострадает от нее в первую очередь. Вышедшие в конце прошлой недели экономические данный в США и ЕС, оказавшись в целом положительными, также не смогли повлиять на баланс сил в основных парах.
На этом фоне, после нескольких противоположных импульсов, европейская валюта все-так ушла вверх. В данный момент пара EUR/USD торгуется немного ниже уровня 1,170, прибавляя 0,2%. Давление на евро оказало более слабое, чем ожидалось, значения индекса настроений в деловых кругах Германии, однако воздействие данного фактора было ограниченным.
Дмитрий БАБИН, эксперт «БКС Брокер», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Из-за Кудрина рубль пошел на взлет
- Курс рубля растет на фоне отличных новостей
- Экономика России готовится к новому удару
- Нефть вот-вот пробьет важный уровень цен
Новости раздела
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"