Рубль ждет встречу Путина и Трампа

От итогов важного события на российском финансовом рынке зависит очень многое

Сегодня пара USD/RUB открылась вверх на негативном внешнем фоне, однако быстро растеряла данный рост, в итоге обновив недельный минимум. После старта на положительной территории, пара EUR/RUB также ушла вниз, переписав недельный минимум, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня на глобальном рынке вновь наблюдается выход инвесторов из рисковых активов на фоне непрекращающихся протекционистских угроз со стороны США. Кроме того, перед началом российских торгов нефтяные цены несли ощутимые потери. На столь негативном фоне рубль открылся с существенными потерями, но быстро их отыграл.

Поддержку рублю оказывают ожидания встречи президента США и России, которая, по сообщениям австрийских СМИ, должна пройти 15 июля в Вене. Учитывая, что в российских активах заложен большой дисконт, связанный с низким уровнем отношений двух стран, а также обусловленный высокими рисками санкционного давления на Россию, даже небольшой прогресс в решении данных проблем способен вызвать существенное увеличение спроса на рублевые активы.

Нефть находится под давлением

Сегодня нефть открылась вниз, после чего продолжила снижаться на фиксации позиций после решения ОПЕК+ о повышении добычи, окончательно оформленного в субботу. Но затем цены начали восстанавливаться, ускорив рост в начале российской сессии, после чего отыграли данный импульс назад. Сейчас Brent торгуется вблизи отметки $74,3, теряя 1,6%.

Снижению нефтяных цен способствует усиление опасений относительно рисков глобальной торговой войны, которая способна ударить по мировой экономике и снизить спрос на сырье. Внутридневная динамика котировок сегодня в основном определяется широкими разнонаправленными движениями доллара на внешнем рынке.

Доллар не может определиться с направлением

Сегодня американская валюта совершает разнонаправленные движения, постепенно увеличивая их амплитуду. В данный момент в индексе доллара наблюдается нисходящий импульс, в результате которого он вновь ушел на отрицательную территорию, торгуясь в небольшом минусе около отметки 94,4 п.

На мировом валютном рынке инвесторы пытаются оценить, сколь серьезна угроза глобальной торговой войны и какой регион пострадает от нее в первую очередь. Вышедшие в конце прошлой недели экономические данный в США и ЕС, оказавшись в целом положительными, также не смогли повлиять на баланс сил в основных парах.

На этом фоне, после нескольких противоположных импульсов, европейская валюта все-так ушла вверх. В данный момент пара EUR/USD торгуется немного ниже уровня 1,170, прибавляя 0,2%. Давление на евро оказало более слабое, чем ожидалось, значения индекса настроений в деловых кругах Германии, однако воздействие данного фактора было ограниченным.