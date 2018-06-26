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Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса

26 Июня 2018, 12:03 | В России

Пенсионные средства могут быть инвестированы в венчурные фонды

Председатель Счетной палаты и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что пенсионные средства в будущем могут быть инвестированы в венчурные фонды, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Эта практика существует в большинстве стран. И вопрос: насколько наш надзор умеет отслеживать качество работы институтов инвестирования, чтобы обеспечивать уменьшение рисков такого инвестирования?» — сказал Кудрин.

По его словам, сообщает «Интерфакс», инвестиции в высокие технологии станут возможны, когда «мы все придем к выводу, что качество наших институтов достаточно».

В конце мая с подобной инициативой выступило «Роснано», направившее свои предложения в правительство и в ЦБ. Глава госкорпорации Анатолий Чубайс пояснял, что средства пенсионной системы стоит рассматривать в качестве инвестиционного потенциала страны. В частности, по его словам, негосударственным пенсионным фондам (НПФ) стоит разрешить вкладывать небольшую часть резервов в венчурные фонды и предприятия наноиндустрии.

22 июня Чубайс заявил, что «тема предопределена», потому что так происходит во всем мире. В тот же день замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что вкладывать пенсионные накопления в высокорискованные активы пока рано. «Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», — пояснил он.

В настоящее время НПФ имеют право инвестировать средства пенсионных резервов в банковские депозиты, акции российских публичных компаний, корпоративные облигации и государственные облигации, паи инвестиционных фондов и объекты недвижимости. В феврале ЦБ выпустил проект указания, которое разрешало инвестировать в акции российских непубличных компаний и иностранных эмитентов, а также в облигации госкорпораций и производные финансовые инструменты, если их базовые активы входят в список разрешенных для инвестирования НПФ. Однако документ до сих пор не вступил в силу.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста: поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Реформа начнется в 2019 году. По подсчетам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, средний размер пенсии россиян в 2019-м составит 15,4 тысячи рублей, прибавка — 12 тысяч рублей в год.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пенсия  НПФ  счетная палата  роснано  реформа  ЦСР  инвестиции  кудрин  чубайс 



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