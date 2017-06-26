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Малый бизнес получит надзорные каникулы через Единый реестр
Федеральная налоговая служба призывает вступить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 30 июня 2017 года, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Еще есть время для того, для того чтоб Вашу фирму Федеральная налоговая служба внесла в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства для реализации возможности получения дополнительных мер поддержки для бизнеса. Для этого необходимо всем, кто своевременно не сдал сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 2016 год, необходимо сделать это не позднее 30 июня 2017 года.
Присутствие в Едином реестре представляет предпринимателям ряд преимуществ: - снижение затрат предпринимателей связанных с необходимостью подтверждения статуса малого и среднего предпринимательства для участников программ поддержки; - обеспечение организации формирования заказчиками и кредитными организациями перечня субъектов малого и среднего предпринимательства для их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг, а также в целях оказания кредитно-гарантийной поддержки; - обеспечение реализации права для малых предприятий «надзорных каникул»; - максимальное раскрытие информации о видах деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и производимых ими товарах, работах, услугах, в том числе о производимой инновационной, высокотехнологичной продукции.
Очередное обновление Реестра Федеральная налоговая служба произведет 10 августа 2017 года на основании представленной налоговой отчетности за 2016 год. Напоминаем, что предусмотрено ежемесячное (10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) обновление отдельных видов сведений: • внесение сведений о вновь созданных юридических лицах, вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях; • исключение сведений о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, прекративших деятельность.
Проверить, внесены ли сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, можно воспользовавшись сервисом «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Так же через этот сервис можно направить обращение с вопросами. Формирование и направление сообщения осуществляется в разделе «Иные функции ФНС / Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / «Вас нет в реестре или данные некорректны?».
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