Банк России утвердил новый стандарт услуг для МФО

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят предоставлять заемщикам больше 10 займов в течение года, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг микрофинансовых организаций разработан саморегулируемыми организациями МФО в соответствии с требованиями регулятора. Стандарт устанавливает правила, которыми микрофинансовые организации должны руководствоваться при взаимодействии с потребителями их услуг. Он будет обязателен для всех микрофинансовых организаций в России с 1 июля 2017 года.

Для того чтобы ограничить долговую нагрузку заемщиков МФО, базовый стандарт вводит запрет на предоставление заемщику более 10 (с 01.01.2019 – девяти) краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов в течение одного года. Кроме того, микрофинансовая организация не сможет продлевать такие договоры более семи раз (а с 01.01.2019 – пяти) по одному договору. Также для снижения совокупной долговой нагрузки на заемщика и исключения практики перекредитования стандарт запрещает выдачу МФО следующего краткосрочного потребительского микрозайма до полного погашения предыдущего.

Как сообщает отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, в соответствии с положениями базового стандарта, МФО первыми среди финансовых организаций будут обязаны отвечать на все обращения потребителей финансовых услуг в течение 15 рабочих дней с даты поступления обращения. Предполагается, что это увеличит возможности для досудебного урегулирования споров и позволит заемщикам без посредников обращаться в микрофинансовую организацию для разрешения конфликтных ситуаций.

Стандарт также содержит рекомендации по работе с лицами с ограниченными возможностями и регламентирует процедуру реструктуризации просроченной задолженности.

Поскольку действующее законодательство не содержит прямого запрета ряда недобросовестных практик, стандарт определяет недопустимым оказание давления на потребителя с целью склонить его к выбору определенной услуги, стимулирование заключения нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального займа, а также премирование работников МФО исключительно за выдачу займов без учета их фактического возврата.

Если микрофинансовая организация не соблюдает положения базового стандарта, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в саморегулируемую организацию, членом которой является такая МФО, с требованием о применении к ней мер воздействия. В свою очередь, Банк России осуществляет надзор за тем, как саморегулируемые организации МФО контролируют соблюдение требований базового стандарта.

Базовый стандарт будет регламентировать отношения микрофинансовых организаций не только с гражданами, но и с субъектами малого и среднего предпринимательства и другими юридическими лицами.