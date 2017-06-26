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Очередная пенсионная революция ждет россиян
Министерство финансов готовит очередную пенсионную революцию. На рассмотрение в правительство уже в конце июня внесут доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Такой способ должен сменить государственную накопительную систему, взносы в которую были заморожены еще три года назад. Теперь их будет делать работник, а не работодатель, выбрав ставку от 0 до 6%.
Ранее предполагалось, что граждане автоматически будут подключены к формированию пенсионных накоплений, однако, новая концепция предполагает два варианта автоподписки. Более подходящий выберут в ходе обсуждения проекта.
По первому предполагается подписка по умолчанию, по второму — при любом изменении трудового договора в нем появится фраза о том, что человек участвует в индивидуальном пенсионном капитале. Отменить этот пункт гражданин сможет, написав заявление.
Новую систему федеральные власти намерены внедрить к 1 января 2019 года. Сейчас Центробанк разрабатывает юридическую конструкцию автоподписки.
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