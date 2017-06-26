Очередная пенсионная революция ждет россиян

Министерство финансов готовит очередную пенсионную революцию. На рассмотрение в правительство уже в конце июня внесут доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такой способ должен сменить государственную накопительную систему, взносы в которую были заморожены еще три года назад. Теперь их будет делать работник, а не работодатель, выбрав ставку от 0 до 6%.

Ранее предполагалось, что граждане автоматически будут подключены к формированию пенсионных накоплений, однако, новая концепция предполагает два варианта автоподписки. Более подходящий выберут в ходе обсуждения проекта.

По первому предполагается подписка по умолчанию, по второму — при любом изменении трудового договора в нем появится фраза о том, что человек участвует в индивидуальном пенсионном капитале. Отменить этот пункт гражданин сможет, написав заявление.

Новую систему федеральные власти намерены внедрить к 1 января 2019 года. Сейчас Центробанк разрабатывает юридическую конструкцию автоподписки.