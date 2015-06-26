Экономисты пересмотрели сценарий для курса рубля до 2016 года

В базовом сценарии экономисты ВШЭ понизили прогноз по курсу доллара до 2016 года, но повысили на следующие два. Сильнее всего эксперты пересмотрели негативный прогноз — в нем доллар к концу года не поднимется выше 61 рублей. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Экономисты института «Центр развития» ВШЭ в четверг, 25 июня, опубликовали обновленный макроэкономический прогноз, в котором рассматриваются три сценария развития российской экономики в 2015–2018 годы. По сравнению с апрельским вариантом они улучшили базовый прогноз по среднему курсу рубля к доллару на 2015–2016 годы, но ухудшили на следующие два года.

При этом экономисты в каждом сценар​ии по-прежнему исходят из того, что западные санкции остаются в силе, расходы бюджета в ближайшие два года будут сокращаться на 5%, Минфин будет выделять значительную часть Фонда национального благосостояния российским предприятиям, а ЦБ продолжит проводить политику, напра​​​вленную на снижение инфляции.

Сначала лучше, а потом хуже

Базовый сценарий исходит из того, что средняя цена нефти Urals в 2015 году составит $60/барр., а затем начнет расти на $10 ежегодно, до $80/барр. в 2017 и 2018 годы. В таких условиях экономисты понизили прогноз по курсу доллара в 2015 году с 58,7 руб. до 58,4 руб., а в 2016 году — с 56,4 руб. до 54,8 руб. При этом на 2017 год они повысили прогноз на 50 коп., до 54,7 руб., на 2018 год — сразу на 1,2 руб., до 54,2 руб.

Похожая ситуация сложилась и с прогнозом по динамике ВВП: улучшение на 2015–2016 годы и небольшое ухудшение на 2017–2018 годы. Теперь экономисты на ближайшие два года прогнозируют спад на 4,1% и 0,9% вместо 5% и 1,2%. На последующие два года они ожидают меньшего роста, чем в апреле: на 1,8% и 1,9% (в предыдущем прогнозе — рост на 2,1% и 2%). Прогноз по инфляции по итогам 2015 года специалисты ВШЭ понизили с 12,7% до 11%, а по итогам 2016 года — с 6,9% до 5,8%.

Меньше негатива

В негативном сценарии экономисты изменили прогноз более существенно, чем в базовом «умеренно позитивном». При таком сценарии они исходят из того, что цена нефти марки Urals на протяжении ближайших четырех лет будет находиться на уровне $50/барр.

Средний курс доллара на 2015 год они понизили на 50 коп., до 60,7 руб. с 61,2 руб., а в следующем году они ожидают доллар по 61,7 руб. вместо 63,6 руб. Прогноз на 2017 год остался почти без изменений (64,7 руб. вместо 64,6 руб.), а вот в 2018 году экономисты ожидают гораздо меньше негатива по сравнению с предыдущим прогнозом: прогноз по курсу доллара они понизили сразу на 3,2 руб., до 65,2 руб. В апреле они прогнозировали, что доллар в 2018 году будет стоить 68,4 руб.

Прогноз по спаду ВВП в 2015–2016 году улучшен до -4,8% и -0,8% (вместо -5,3% и -1,7%). В то же время если в апреле экономисты допускали рост на 0,5%, то теперь ожидают падения на 0,1%. Тем не менее прогноз на 2018 год был существенно улучшен: с -2,4% до -0,5%.

Больше волатильности

Последний сценарий, рассмотренный Центром развития ВШЭ, — «волатильный», полностью соответствующий «умеренно позитивному», за исключением прогноза на 2018 год. В нем экономисты допускают новое падение среднегодовой цены нефти с $80/барр. до $50/барр.

В новом прогнозе они ожидают, что такое резкое снижение окажет более негативное воздействие на рубль. Курс доллара, по прогнозу экономистов, вырастет до 67,8 руб. (предыдущий прогноз — 64,6 руб.). При этом падение ВВП будет менее существенным, чем в апрельском прогнозе (-1,1% вместо -1,3%), а инфляция составит 7,2% вместо 7,4%.

Свой прогноз социально-экономического развития в четверг обновили также экономисты Института Гайдара. Они рассматривают пессимистичный сценарий, при котором цена нефти Urals составляет $55/барр. в 2015 году и $60/барр. в 2016 году, и базовый сценарий, при котором цена нефти в 2016 году поднимается до $70/барр. с $60/барр. в текущем году.

При этом даже в пессимистичном сценарии экономисты Института Гайдара более позитивно оценивают перспективы рубля, чем экономисты ВШЭ в «умеренно позитивном» варианте. Если в марте Институт Гайдара прогнозировал средний курс доллара в 2015 году на уровне 64,5 руб., то в июне эксперты понизили прогноз сразу до 55,4 руб. в базовом сценарии и до 56 руб. в пессимистичном сценарии. На 2016 год они прогнозируют средний курс доллара на уровне 50,6 руб. при цене на нефть $70/барр. и 52,7 руб. при цене на нефть $60/барр.

Авторы прогноза отмечают, что обновленный вариант документа учитывает более сдержанную реакцию экономики на ценовые и внешнеполитические шоки, чем это предполагалось ранее.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.