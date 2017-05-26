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Экономика России продолжает восстанавливаться
Взгляд БКС: Два сегмента экономики выглядят по-прежнему слабо – рост доходов и строительный сектор. Мы видим явные признаки стабилизации доходов, тогда как низкие объемы строительства в прошлом месяце, вероятно, стали следствием аномально холодной погоды. В целом динамика производства в экономике за месяц продолжила улучшаться, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новость: Ежемесячный отчет Росстата показал улучшение динамики во многих секторах экономики. Объемы производства в секторе сельского хозяйства в апреле выросли на 0.8% г/г (1.1% в марте), промпроизводства – на 2.3% г/г (против 0.8%), грузоперевозок – на 9.4% г/г, что стало самым сильным результатом с июня 2010 г. Объемы розничной торговли прекратили снижаться в годовом сопоставлении впервые с декабря 2014 г. (0% г/г), как мы и ожидали. Реальные зарплаты увеличились на неплохие 2.5% г/г, а уровень безработицы снова пошел против сезонного тренда и опустился до 5.3% против 5.4% в марте и 5.9% в апреле 2016 г.
Сохранение слабой динамики доходов и объемов строительства. Двумя важными сегментами экономики, которые выглядят по-прежнему слабо, оказались реальные располагаемые доходы (падение ускорилось с -2.3% г/г в марте до -7.6% г/г в прошлом месяце) и сектор строительства (-0.4% г/г в апреле против -5% в марте). Объемы жилищного строительства показали резкое сокращение (-11.4% г/г против -9% в марте), что отчасти связано с аномально холодной погодой в прошлом месяце. В то же время инвестиции продолжили повышаться: после роста на 2% г/г в 4К16 капиталовложения в экономике увеличились на 2.3% г/г в 1К17.
Анализ: Слабость в строительстве, неоднозначные данные по доходам. Строительство, в особенности сегмент жилищного строительства, остается самым большим тормозящим фактором для роста российской экономики. В то же время продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов по версии Росстата стало сюрпризом, поскольку данные статистической службы по номинальным ежемесячным доходам на душу населения показали $540 в апреле, что существенно лучше, чем $401 в январе 2017 г. и $474 в апреле 2016 г.
В целом последние данные свидетельствуют о продолжении восстановления российской экономики в апреле, хотя динамика по секторам выглядит неоднородно. Мы сохраняем прогноз роста в 2017 г. на уровне 1.2% г/г.
Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист БКС «Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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