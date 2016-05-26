Доллару уже прогнозируют курс в 55 рублей

Минэкономразвития ожидает, что тренда на укрепление рубля пока нет, но волатильность будет снижаться в коридоре 55–65 руб. за доллар, заявил замглавы ведомства Алексей Ведев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минэкономразвития ожидает снижения волатильности курса рубля, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Ведев в кулуарах Астанинского экономического форума, передает ТАСС. «Я думаю, что волатильность будет снижаться и курс рубля будет находиться в коридоре 55–65 руб. за доллар на перспективу и будет зависеть от нефтяных цен», — сказал Ведев.

Замминистра также отметил, что пассивы в иностранной валюте в банковской системе существенно больше, чем активы. «У меня есть большие сомнения, что свободная рублевая ликвидность пойдет в иностранную валюту как в банковский актив. Риски небольшие», — добавил замглавы Минэкономразвития (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о решении Банка России установить свободный курс рубля и девальвации российской валюты в 2014 году Ведев отметил, что «это было лучшее из плохих решений». «Конечно, для полной реализации политики инфляционного таргетирования и свободного плавания нужно, чтобы доля нефтяного экспорта в счете текущих операций была существенно ниже. Так, получается, что курс рубля будет неизбежно колебаться больше, чем нефтяные цены. Вот это, наверное, основная проблема для обменного курса, чем профицит ликвидности», — сказал замглавы Минэкономразвития.

По оценкам ведомства, в банковском секторе уже наблюдается профицит ликвидности. Как говорил Ведев ранее в среду, будет ли он увеличиваться, зависит от процентных ставок и экономической активности.

Накануне Минфин России разместил евробонды на $1,75 млрд.

По мнению аналитиков, если бумаги купят российские инвесторы, размещение евробондов может ослабить рубль. Если приток средств придет с Запада, российская валюта может укрепиться.

На фоне размещения российских еврооблигаций и роста цены на нефть рубль на Московской бирже в среду начал укрепляться. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.14 мск среды снижался до 65,9 руб., курс евро — до 73,53 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.