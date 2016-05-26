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Доллару уже прогнозируют курс в 55 рублей

26 Мая 2016, 09:29 | В России

Минэкономразвития ожидает, что тренда на укрепление рубля пока нет, но волатильность будет снижаться в коридоре 55–65 руб. за доллар, заявил замглавы ведомства Алексей Ведев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минэкономразвития ожидает снижения волатильности курса рубля, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Ведев в кулуарах Астанинского экономического форума, передает ТАСС. «Я думаю, что волатильность будет снижаться и курс рубля будет находиться в коридоре 55–65 руб. за доллар на перспективу и будет зависеть от нефтяных цен», — сказал Ведев.

Замминистра также отметил, что пассивы в иностранной валюте в банковской системе существенно больше, чем активы. «У меня есть большие сомнения, что свободная рублевая ликвидность пойдет в иностранную валюту как в банковский актив. Риски небольшие», — добавил замглавы Минэкономразвития (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о решении Банка России установить свободный курс рубля и девальвации российской валюты в 2014 году Ведев отметил, что «это было лучшее из плохих решений». «Конечно, для полной реализации политики инфляционного таргетирования и свободного плавания нужно, чтобы доля нефтяного экспорта в счете текущих операций была существенно ниже. Так, получается, что курс рубля будет неизбежно колебаться больше, чем нефтяные цены. Вот это, наверное, основная проблема для обменного курса, чем профицит ликвидности», — сказал замглавы Минэкономразвития.

По оценкам ведомства, в банковском секторе уже наблюдается профицит ликвидности. Как говорил Ведев ранее в среду, будет ли он увеличиваться, зависит от процентных ставок и экономической активности.

Накануне Минфин России разместил евробонды на $1,75 млрд.

По мнению аналитиков, если бумаги купят российские инвесторы, размещение евробондов может ослабить рубль. Если приток средств придет с Запада, российская валюта может укрепиться.

На фоне размещения российских еврооблигаций и роста цены на нефть рубль на Московской бирже в среду начал укрепляться. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.14 мск среды снижался до 65,9 руб., курс евро — до 73,53 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: евро  обмен валюты  ЦБ  Минэкономразвития  доллар  рубль  курс  волатильность  ликвидность 



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Комментарии

  • Вестники Апокалипсиса 11:47, 26.05.2016#

    55 рупь за 1 доллар, для россиян уже праздник!. . Резервные фонды заканчиваются, Россия впервые с 2013г вышла на международный рынок заимствований. . Перспективы лишь отрицательные

  • Народ11:58, 26.05.2016#

    Засуньте себе в очко свои прогнозы! Все петухи

  • Nim12:23, 26.05.2016#

    "снижение волатильности, рублевая ликвидность, политика инфляционного таргетирования, профицит ликвидности". Словеса-то какие! Кто-нибудь, у кого нет высшего экономического обрезания, понял что-нибудь?

  • Псевдоним12:29, 26.05.2016#

    чутка нефть отросла и сразу скалениум попер

  • Псевдоним12:29, 26.05.2016#

    чутка нефть отросла и сразу скалениум попер

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