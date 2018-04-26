Пенсионный фонд испытывает дефицит

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году увеличится в 2,4 раза, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на banki.ru.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году будет пересмотрен со 106,6 млрд рублей, заложенных в действующем законе «О бюджете ПФР», до 256,8 млрд рублей, следует из подготовленных Минтрудом поправок к бюджету фонда.

Прогнозируемые доходы снизятся на 66,7 млрд рублей, а расходы увеличатся на 83,5 млрд рублей. Увеличение дефицита по сравнению с изначальным прогнозом в основном связано с уменьшением трансферта из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, объяснили РБК в пресс-службе ПФР. Согласно поправкам в бюджет фонда, расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты увеличатся на 171,4 млрд рублей. Объем трансферта из федерального бюджета при этом сократится на 68,3 млрд рублей.

«В настоящий момент в бюджет готовятся изменения, например в связи с перераспределением средств на софинансирование социальных программ субъектов РФ, выплатами ветеранам ко Дню победы и по некоторым другим направлениям», — добавили в Пенсионном фонде. Глава ПФР напомнил, что из-за перевода администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу было сокращено 12 тыс. сотрудников ПФР.

Покрытие дефицита по распределительной части бюджета ПФР (когда пенсии пожилым финансируются страховыми взносами работающих граждан), который оценивается в 150,3 млрд рублей, будет обеспечено переходящими средствами бюджета ПФР, сообщили в фонде. Согласно поправкам, переходящие остатки средств бюджета в 2018 году увеличатся с 0,5 млрд до 150,8 млрд рублей. По накопительной части бюджета (перечисления на накопительную часть пенсии заморожены с 2014 года) дефицит 106,6 млрд рублей планируется закрыть «средствами, отозванными из управляющих компаний, поскольку дефицит связан с переводом пенсионных накоплений между страховщиками», указали в фонде.

Пенсионному фонду не в первый раз приходится править свой бюджет и закладывать дополнительные расходы: например, в 2016 году фонду понадобился дополнительный трансферт из федерального бюджета на доплаты малоимущим пенсионерам.

По данным Счетной палаты, прогнозируемые доходы ПФР по страховым взносам на 2018 год были завышены на 70,7 млрд рублей относительно расчетов Федеральной налоговой службы. В доходной части проекта бюджета ПФР взносы работодателей на выплату страховых пенсий были определены в объеме 4,886 трлн рублей, по данным ФНС — в объеме 4,815 трлн рублей, следовало из заключения аудиторов на проект закона «О бюджете ПФР до 2020 года».

Газета "Золотой Рог", Владивосток