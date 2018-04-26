На рынке появится страховщик-гигант

«Согаз» и «ВТБ страхование» все-таки объединятся, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Завершить обсуждение слияния планируется к концу II квартала. Условия сделки (распределение долей, будущий руководитель) пока не разглашаются. В первую очередь среди нерешенных вопросов – кто возглавит объединенную компанию. Предполагается, что гендиректором объединенной на базе «Согаза» компании должен стать гендиректор «ВТБ страхования» Геннадий ГАЛЬПЕРИН.

План «Согаза» и «ВТБ страхования» объединиться стал известен в январе, Президент ВТБ Андрей КОСТИН в конце января 2018 года в интервью Reuters подтвердил, что ВТБ рассматривает слияния страхового бизнеса группы с «Согазом». Но в феврале зампред правления ВТБ Герберт МООС сказал, что группа больше не обсуждает продажу страхового бизнеса. «Согаз» – крупнейший страховщик России со сборами более 158 млрд руб. в 2017 г., по данным ЦБ. «ВТБ страхование» – четвертая по размеру премий страховая компания: 79,7 млрд руб. в 2017 г. Компании очень разные, при объединении хорошо дополнят друг друга и вместе займут более 21% рынка, считает замдиректора группы рейтингов АКРА Евгений ШАРАПОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.