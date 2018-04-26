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ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
26 Апреля 2018, 14:09 | В России
Бинбанк будет присоединен к ФК «Открытие» уже в 2018 году, сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на РИА «Новости».
Росгосстрахбанк присоединится к группе банков в 2019 году, еще одним элементом объединенного банка станут региональные офиса банка Траст, санируемого ФК «Открытие» уже несколько лет. Как отмечает руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр ПАХОМОВ, во второй половине текущего года на базе «Траста» будет сформирован банк непрофильных активов тогда и региональные подразделения бывшего банка «Траст» присоединятся к инфраструктуре банка «Открытие».
газета "Золотой Рог", Владивосток
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