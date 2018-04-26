Финансовая группа "Открытие" получила новые капиталы для НПФ

ЦБ докапитализировал группу «Открытие» на 456 млрд рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Глава банка ФК «Открытие» Михаил ЗАДОРНОВ отметил, что примерно по 45 млрд рублей от названной суммы получили НПФ, где банк заменил неработающие активы (как известно, в настоящий момент происходит объединение нескольких негосударственных пенсионных фондов, входящих в группу Финансовой корпорации «Открытие» - НПФ электроэнергетики, НПФ РГС, НПФ «Лукойл-гарант» - будут реорганизованы в форме присоединения к «Лукойл-Гаранту»).

М. Задорнов сообщил, что объединение пенсионных фондов группы завершится к июлю-августу 2018 года. Часть средств группы «Открытие» была инвестирована в активы, которые не приносили доход, заявил Задорнов. Руководитель банка не исключил, что Банк России сталкивается с подобной проблемой и у других негосударственных пенсионных фондов, что обуславливает необходимость ужесточения требования к инвестиционной политике НПФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток