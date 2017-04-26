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Рубль укрепился еще больше
Американские рынки акций завершили вчерашние торги на положительной территории, а азиатские индексы торгуются в плюсе на фоне корпоративных отчетов из США лучше ожиданий, надежд на то, что налоговая реформа Дональда Трампа не разочарует, и сохранения влияния «фактора Макрона». Котировки Brent, в свою очередь, торгуются на данный момент выше $52, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Нефть и газ
Газпром: 4К16 по МСФО – разочаровывающие результаты, слишком оптимистичный консенсус
Наш прогноз чистой прибыли и EBITDA – $4.0 млрд и $6.0 млрд предполагает риски снижения для консенсус-прогноза Bloomberg – $6 млрд и $10 млрд соответственно.
Газпром: Транзит газа через Украину продолжится после 2019 г. – негативно
Украина, вероятно, повысит тариф на транзит на 80% после 2019 г., и продолжение транспортировки в объеме около 15 млрд куб. м газа уменьшит EBITDA на $300-400 млн (1-2%) по сравнению с базовым сценарием.
РД КМГ: Прогноз 1К17 по МСФО – стабильная EBITDA с учетом разовых статей
Мы изменили наш прогноз финансовых результатов с учетом опубликованных вчера операционных показателей. Сейчас мы ожидаем сохранения скорректированной EBITDA к/к, поскольку рост цен на нефть был нивелирован сокращением объемов реализации на 9%.
Металлургия и добыча
НЛМК: Прогноз 1К17 по МСФО – улучшение к/к, но перспективы негативны
Улучшение финансовых показателей НЛМК за 1К17 по МСФО должно быть уже отыграно рынком, учитывая позитивные операционные результаты.
Мечел: Прогноз 4К16 по МСФО – сильные, но ожидаемые результаты
Результаты за 4К16 должны быть сильными, но уже отыграны рынком. В центре внимания – планы на 2017 г., особенно в отношении долговой нагрузки и объемов производства.
Алроса: Дивиденды за 2016 г. – RUB 9 на акцию, на уровне ожиданий
Коэффициент выплат составит 50%, что соответствует ориентирам компании и ожиданиям рынка. Дивидендная доходность должна составить 9% – также на уровне ожиданий.
Электроэнергетика
Энел Россия: Прогноз 1К17 по МСФО – рост EBITDA в начале 7-го года действия ДПМ
Энел Россия может показать значительный рост EBITDA на фоне увеличения платежей за мощность в 7-й год действия ДПМ.
Потребительский сектор
X5 Retail: Прогноз 1К17 по МСФО – продолжение устойчивого роста прибыли
Учитывая сохранение высоких темпов роста основных показателей, операционный леверидж должен снизиться, что обеспечит поддержку чистой прибыли. Результаты могут стать поводом для повышения консенсус-прогноза на 2017 г. и, соответственно, катализатором для акций.
Дикси: Прогноз 1К17 по МСФО – сохранение убытков
Сохраняющиеся операционные проблемы, усиленные негативными рыночными факторами, негативно сказались на динамике основных показателей Дикси. В результате, мы ожидаем снижения выручки и EBITDA и прогнозируем чистый убыток.
Медиа и IT
Яндекс: Попытки привлечь $150-200 млн инвестиций для Яндекс.Такси – нейтрально
Инвесторы могут позитивно отреагировать на сторонние инвестиции, которые позволят компенсировать убытки в краткосрочной перспективе, однако ключевым моментом окажется вмененная оценка сделки.
Курс рубля к доллару на сегодня – 56,31.
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток..
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