Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт
В Южно-Сахалинске ФСБ задержала двух сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России). По данным спецслужбы, задержанные планировали устроить «резонансный» теракт в месте массового скопления людей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в городе Южно-Сахалинск двух сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), планировавших устроить «резонансный» теракт на объекте массового пребывания людей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Одним из задержанных оказался гражданин России, вторым - гражданин одного из государств Центральной Азии.
«В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с готовыми поражающими элементами и компоненты для его изготовления», - рассказали в спецслужбе.
Кроме того, при задержании были изъяты пропагандистские материалы ИГ и другая запрещенная экстремистская литература, а в мобильных телефонах задержанных обнаружили схемы изготовления СВУ.
Против обоих возбуждено уголовное дело, по которому проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение на отделение ФСБ в Хабаровске, в результате которого погибли сотрудник спецслужбы и один из посетителей.
Новости тематики
- Рубль укрепился еще больше
- На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт
- Курс доллара опустился до минимума с лета 2015 года
- Рубль опустят аккуратно
- Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
- Набиуллина заявила об очередном снижении ключевой ставки уже в апреле
- Рубль начал сдавать
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Банки избавляются от валюты
Новости раздела
- Рубль укрепился еще больше
- На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт
- Курс доллара опустился до минимума с лета 2015 года
- Рубль опустят аккуратно
- Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
- Набиуллина заявила об очередном снижении ключевой ставки уже в апреле
- Рубль начал сдавать
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Банки избавляются от валюты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- У россиян появится еще один выходной
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- Известная мировая сеть ресторанов фаст фуда вслед за Владивостоком придет в Находку, Артем и Уссурийск
- Рубль опустят аккуратно
- Получателей дальневосточных гектаров может ждать жестокое разочарование