На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт

В Южно-Сахалинске ФСБ задержала двух сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России). По данным спецслужбы, задержанные планировали устроить «резонансный» теракт в месте массового скопления людей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в городе Южно-Сахалинск двух сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), планировавших устроить «резонансный» теракт на объекте массового пребывания людей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Одним из задержанных оказался гражданин России, вторым - гражданин одного из государств Центральной Азии.

«В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с готовыми поражающими элементами и компоненты для его изготовления», - рассказали в спецслужбе.

Кроме того, при задержании были изъяты пропагандистские материалы ИГ и другая запрещенная экстремистская литература, а в мобильных телефонах задержанных обнаружили схемы изготовления СВУ.

Против обоих возбуждено уголовное дело, по которому проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение на отделение ФСБ в Хабаровске, в результате которого погибли сотрудник спецслужбы и один из посетителей.