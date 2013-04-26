Эксперты: Рецессия заглянула в кошельки россиян "неофициально"

"В самое ближайшее время Банк России и правительство будут вынуждены пойти на существенную девальвацию рубля", - утверждает старший аналитик ФГ "РИКОМ-Траст" Владислав Жуковский.

Пока правительство думает, как стимулировать экономический рост, рядовые граждане начинают постепенно ощущать на себе холодное дыхание кризиса. Реальные доходы населения снижаются, хотя внешне все пока выглядит более-менее благополучно.



Рецессия России еще не коснулась, уверяла сегодня аналитик "Инвесткафе" Дарья Пичугина. "У нас на должном уровне находится и занятость, и падение темпов роста ВВП не такое существенное. Если же рецессия все-таки начнется, то прежде всего это будет способствовать росту безработицы", — сообщила она.



Действительно, многим памятна весьма напряженная ситуация на рынке труда, которая возникла зимой — в начале весны 2009 года, когда многие попали под сокращение или были вынуждены написать "заявление по собственному желанию" после настойчивых просьб начальства. Сейчас такой волны увольнений не наблюдается. Руководитель отдела аналитики рекрутингового портала Superjob Валерия Чернецова заверила корреспондента "Росбалта", что статистика пока не показывает наличия факторов-предвестников углубления рецессии или кризисных явлений в экономике. Напротив, компании всех отраслей и сфер деятельности продолжают активный набор сотрудников. Число вакансий, размещенных на портале, в апреле выросло по сравнению с предыдущем месяцем на 14%. Причем из-за меньшей активности соискателей количество резюме на вакансию даже сократилось, что снизило конкуренцию на рынке рабочей силы. Одновременно растут и зарплатные предложения от работодателей. При наступлении явных кризисных явлений обычно наблюдается обратная тенденция.



Снижается и официальная безработица. По данным Росстата, по итогам марта число безработных снизилось до 4,252 млн человек против 4,477 млн в январе. Впрочем, мы не случайно сделали оговорку, что речь идет именно об официальной безработице. Если копнуть поглубже, то ситуация не будет выглядеть такой уж радостной. По той же официальной статистике, рассказывает старший аналитик ФГ "РИКОМ-Траст" Владислав Жуковский, свыше 15,8 млн россиян (или 11,2%) имеют трудовые доходы ниже прожиточного минимума (менее 7 тыс. рублей). Если к ними добавить еще и скрытую безработицу, включающую вынужденные простои на производстве, неполную занятость, неоплачиваемые отпуска, частичную оплату труда, то окажется, что примерно треть россиян не имеют полноценной работы, либо их работа несовместима с нормальным существованием.



Постепенно снижается и реальный уровень жизни населения. Даже по официальным данным за I квартал годовая инфляция превысила 7,1%. В 2012-м этот показатель составлял 3-3,5%, которые удалось "нарисовать" благодаря предвыборному замораживанию цен на ГСМ и переносу сроков индексации тарифов естественных монополий на середину года. Реальный же рост цен россиян с доходами менее 25 тыс. рублей (средний душевой доход в России) превышает 13-15%, поскольку дорожают в первую очередь товары первой необходимости, расходы на которые занимают львиную долю семейного бюджета этой группы населения. Например, хлеб подорожал на 14,6%, обновив максимальные отметки пятилетней давности, плодоовощная продукция — на 15,5%, медикаменты — на 6,7%. "Хуже всего обстоят дела в системе приватизированного ЖКХ — цены на холодное и горячее водоснабжение выросли на 10,8% и 13,2% соответственно, газ для населения подорожал на 14,4%, отопление — на 10,5%, коммунальные услуги — на 10,6%, вывоз мусора — на 9,5%", — отметил Жуковский. По его оценке, за последние 3 года большинство россиян стали беднее на 5-15%, а вовсе не состоятельнее, как показывает официальная статистика.



Снижение покупательской способности подтверждают и данные по продажам ряда товаров. "Мы фиксируем снижение достатка у покупателей, что ведет к сокращению продаж на вторичном рынке", — отметил в беседе с корреспондентом "Росбалта" руководитель отдела продаж "Суперавтомаркета Формула 91" Андрей Медведев. Причем, судя по его данным, начал страдать именно средний ценовой сегмент. На рынке автомобилей с пробегом спрос на дорогие машины стабилен на протяжении долгого времени. Также всегда популярны дешевые (до 300 тыс рублей) автомобили. Снижение объемов продаж происходит за счет уменьшения сбыта автомобилей среднего ценового диапазона, особенно в ценовой категории 500-1000 тыс. руб. К слову, сбыт новых автомобилей тоже снижается. В марте он упал на 4%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.



Чистый финансовый результат отечественных компаний и банков в январе-феврале текущего года сократился на рекордные с 2009 года 21,2%. На этом фоне большинству россиян можно смело забыть про повышение оплаты труда, дополнительные выплаты и "тринадцатые зарплаты". "Нужно очень четко отдавать себе отчет в том, что российская экономика постепенно скатывается в кризисное состояние, и этот процесс не в силах остановить даже высокие цены на нефть. В такой ситуации необходимо всеми силами держаться за имеющееся рабочее место и ни в коем случае не увольняться, пока не будет найдена гарантированная замена. В кризис найти работу крайне сложно и тяжело", — отмечает Жуковский.



Что же касается инструментов сбережения денег, то Жуковский предупреждает, что в самое ближайшее время Банк России и правительство будут вынуждены пойти на существенную девальвацию рубля. С начала года отечественная валюта уже потеряла порядка 5,2% к доллару, а к концу года при сохранении цен на нефть ниже $100 за баррель рискует обвалиться до 33,5-34 рублей за бакс. Дарья Пичугина советует держать средства в нескольких валютах, чтобы иметь возможность противостоять местной инфляции.



Владислав Кузьмичев, ИА "Росбалт".

