Совет по хранению сбережений россиянам дал сам Кудрин

Бывший глава российского Минфина Алексей Кудрин посоветовал россиянам хранить долгосрочные сбережения в рублях, долларах и евро в равных долях, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Об этом он рассказал на открытом уроке по финансовой грамотности в средней школе, сообщает ТАСС.

«Если вы откладываете на два-четыре года, то я предлагаю самый простой способ — треть в рублях, треть в долларах, треть в евро (...). Валютные счета — такой же интересный инструмент для сохранения денежных сбережений, как акции, депозиты», — заявил он.

В то же время Кудрин отметил, что в случае если речь идет о быстрых обменах средств, а доходы семьи не превышают расходов, то о покупке иностранной валюты лучше не задумываться. Он объяснил это постоянными изменениями курса: «Если вы поменяли деньги, а курс изменился в невыгодную сторону, то вы потеряете, а обратно менять придется по плохому курсу».

В завершение урока бывший министр раздал школьникам учебники по повышению уровня финансовой грамотности населения.

В сентябре прошлого года министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что хранить сбережения лучше в рублях. При этом он уточнил, что все зависит «от структуры доходов и структуры расходов». По его словам, если ожидаются траты в иностранной валюте, то и резервы нужно формировать соответствующим образом.

В начале марта этого года ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которому россияне предпочитают хранить сбережения в рублях. В то же время, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), у большинства граждан страны накоплений нет.