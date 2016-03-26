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Совет по хранению сбережений россиянам дал сам Кудрин
Бывший глава российского Минфина Алексей Кудрин посоветовал россиянам хранить долгосрочные сбережения в рублях, долларах и евро в равных долях, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Об этом он рассказал на открытом уроке по финансовой грамотности в средней школе, сообщает ТАСС.
«Если вы откладываете на два-четыре года, то я предлагаю самый простой способ — треть в рублях, треть в долларах, треть в евро (...). Валютные счета — такой же интересный инструмент для сохранения денежных сбережений, как акции, депозиты», — заявил он.
В то же время Кудрин отметил, что в случае если речь идет о быстрых обменах средств, а доходы семьи не превышают расходов, то о покупке иностранной валюты лучше не задумываться. Он объяснил это постоянными изменениями курса: «Если вы поменяли деньги, а курс изменился в невыгодную сторону, то вы потеряете, а обратно менять придется по плохому курсу».
В завершение урока бывший министр раздал школьникам учебники по повышению уровня финансовой грамотности населения.
В сентябре прошлого года министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что хранить сбережения лучше в рублях. При этом он уточнил, что все зависит «от структуры доходов и структуры расходов». По его словам, если ожидаются траты в иностранной валюте, то и резервы нужно формировать соответствующим образом.
В начале марта этого года ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которому россияне предпочитают хранить сбережения в рублях. В то же время, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), у большинства граждан страны накоплений нет.
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Комментарии
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КОТ08:47, 27.03.2016#
Хорошо ему рассуждать, когда он денег то и не зарабатывал, просто греб халяву и все. И без разницы:рубли, доллары или евро это были. Хранить деньги не надо. Деньги нужно тратить, а как-это личное дело каждого. Кто-то делает из денег-деньги, кто-то бухает, кто-то сливает на шопинг. А тупо хранить их под матрасом, да еще и в иностранной валюте-это утопие!
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