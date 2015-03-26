Крупнейшие российские банки стремительно снижают проценты по вкладам

Очередное снижение ключевой ставки ЦБ с 15 до 14% ускорило падение доходности вкладов в крупных банках. Если в начале марта рублевые ставки вкладов снизили три из 40 крупнейших розничных банков, то за последние пять дней - 14. Среди них Россельхозбанк, "Уралсиб", "Петрокоммерц", банк "ФК Открытие", "Траст", "Российский капитал", Совкомбанк, "СМП банк" и санируемый им Мособлбанк, МКБ, Татфондбанк и "Хоум кредит". Большинство уменьшили базовые ставки на 0,5-1 процентный пункт, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

В результате ставки самых доходных вкладов в рублях крупных банков с начала года снизились с 19-21 до 16-14,5% годовых, а валютных - с 7,5-8 до 5,5-6%.

В ближайшее время снижение ставок по вкладам продолжится, обещают банкиры. По словам зампреда правления МТС-банка Елены ВОРОНИНОЙ, "с учетом понижения ключевой ставки в ближайшее время банк скорректирует ставки на 0,5-3 процентных пункта". В Банке Москвы также не исключают снижения ставок, сообщил его представитель.

Для банкиров снижение ключевой ставки лишь повод опустить проценты по вкладам. Основные мотивы для них - наличие ликвидности и падение спроса на кредиты.

Сейчас доходы даже от самых выгодных вкладов не облагаются налогом. Согласно Налоговому кодексу максимальная ставка рублевого вклада, не облагаемого НДФЛ, с 15 декабря 2014 г. до конца 2015 г. равна ставке рефинансирования, увеличенной на 10 п. п. (т. е. 18,25%), в остальное время - на 5 п. п. Вскоре ситуация может измениться. Минфин предлагает изменить расчет предельной ставки безналогового вклада: вместо ставки рефинансирования увеличивать на 5% годовых базовую доходность вкладов. Ее по закону о страховании вкладов ЦБ должен рассчитывать ежемесячно по максимальным ставкам депозитов в банках, привлекших 2/3 вкладов населения. Об этом говорится в письме Минфина в ФНС. Так что предельная ставка вклада, не облагаемого НДФЛ, будет меняться ежемесячно.

"Ключевая ставка является неким индикативом, но прямого влияния на ставки по депозитам (и кредитам) не оказывает. Банки в данном случае ориентируются прежде всего на стоимость фондирования и рыночную ситуацию", - говорит замдиректора департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Юлия ТУЗОВСКАЯ. Сейчас на фоне стабилизации ситуации в экономике россияне опять понесли средства в банки, делится наблюдениями предправления "Росгосстрах банка" Александр ФАЛЕВ.

К огорчению клиентов, крупные банки пока не спешат снижать кредитные ставки. По словам Фалева, пока банки вынуждены расплачиваться за дорогие источники фондирования, привлеченные зимой, а позитивные изменения заемщики почувствуют скорее к лету, когда ЦБ более существенно снизит ключевую ставку и снизится инфляция.

Словом, ждать заметного удешевления займов в ближайшее время клиентам банков не стоит. Единственное, что поможет получить кредит по низкой ставке, - государственная программа субсидирования ипотечных ставок, в рамках которой ипотечные кредиты на новостройки заемщики смогут получать под 12-13%. О приеме заявок на ипотеку с господдержкой уже объявили Сбербанк, Газпромбанк, "Открытие", "ВТБ 24" и другие банки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.