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Негосударственные пенсионные фонды НПФ России потеряли треть клиентов

26 Марта 2013, 23:58 | В России

Пенсионный фонд подвел итоги прошлогодней кампании по привлечению средств пенсионных накоплений. Свою будущую пенсию из государственной управляющей компании - ВЭБа - в частные УК и НПФ по итогам 2012 года перевели 4,8 млн человек. Сменить один негосударственный фонд на другой решили 1,3 млн человек, сообщает РБК daily.

Далеко не всем желающим перестать быть «молчунами» удалось перейти в негосударственные пенсионные фонды или выбрать управляющую компанию. Пенсионный фонд удовлетворил за 2012 год только 6,3 млн из 8,8 млн поданных заявлений. Таким образом, треть клиентов, деньги которых рассчитывали получить НПФ, просто была потеряна.

Представитель ПФР Маргарита НАГОГА отметила, что наибольшее количество неудовлетворенных заявлений приходится на те случаи, когда НПФ не представил договор с клиентом, или когда было неправильно указано, где находятся пенсионные накопления гражданина. «За прошлый год было также зафиксировано несколько десятков тысяч отзывов заявлений самими НПФ в связи с подозрениями в недобросовестной работе их агентов», - рассказала г-жа Нагога.

В прошлом году ПФР забраковал значительно меньше собранных НПФ заявлений: в корзину их попало около 1,5 млн, при том что число граждан, изъявивших желание вывести свои накопления из ВЭБа, было 6,6 млн.

НПФ Сбербанка вошел в тройку лидеров по числу привлеченных застрахованных лиц за 2012 год, он собрал 386 тыс. заявлений. НПФ «РГС» (589 тыс. заявлений) и НПФ «КИТ Финанс» (575 тыс. заявлений) по-прежнему занимают первое и второе места соответственно.

На сегодняшний день покупка товаров за рубежом и продажа их в нашей стране является очень распространенной схемой ведения бизнеса. В этом случае очень удобной формой расчета является аккредитив с постфинансированием, который выдается зарубежным банком для финансирования контракта клиента. В таком случае предприниматель имеет возможность оплатить импортируемый товар с отсрочкой платежа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РБК daily
Теги: банки  пенсионный фонд  реформа  финансы  ВЭБ  НПФ  пенсия  деньги 



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