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Самыми надежными банками в России стали иностранные
Опубликованный в российском журнале Forbes рейтинг 100 банков показал, что лидерами в группе надежности являются «дочки» крупных иностранных кредитных организаций. Крупнейший российский банк Сбербанк занял лишь пятое место.
На первой строчке оказался Ситибанк, который принадлежит Citigroup и работает в России с 1992 года. Эта кредитная организации занимает 18-е место по величине активов и 14-е по капиталу среди российских банков. «Серебро» досталось Нордеа Банку, который является частью банковской группы Nordea одной из крупнейших европейских банковских групп со штаб-квартирой в Стокгольме. Тройку лидеров замыкает Эйч-Эс-Би-Си Банк дочернее предприятие группы HSBC, одного из крупнейших финансовых конгломератов в мире.
Далее следует «Креди Агриколь КИБ», который был учрежден французским Credit Lyonnais, впоследствии поглощенный Credit Agricole. Агентство Fitch присвоило этим четырем банкам промежуточный рейтинг BBB+.
Остальные банки ограничены лишь страновым рейтингом России. Например, Сбербанк оказался лишь на пятой строчке, хотя является лидирующим российским банком. Напомним, что в 2010 году в аналогичном рейтинге Forbes Сбербанк занимал первое место.
В десятку вошли также госбанки ВТБ, Россельхозбанк и ВТБ24 («дочка» ВТБ, специализирующаяся на розничных операциях). За ними следует ЮниКредит, принадлежащий UniCredit Bank Austria, который входит в состав группы UniCredit. Десятку замыкает Росбанк, входящий в международную финансовую группу Sociйtй Gйnйrale. На 15-м месте оказался Газпромбанк, который избавился от значительной части непрофильных активов и увеличил долю профильного бизнеса.
При составлении рейтинга Forbes использовались данные международных рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s). В списке банки ранжированы по самому низкому из имеющихся кредитных рейтингов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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