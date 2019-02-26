Пенсии подгонят под прожиточный минимум

Миллионы пенсионеров все еще получают пенсию, на которую невозможно физически существовать

Перерасчет порядка выплаты пенсий, которого потребовал в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин, по оценкам Пенсионного фонда, затронет около 4 млн неработающих пенсионеров и обойдется федеральному бюджету в 120 млрд руб. в год в 2019–2024 годах. Сумма выплат каждому получателю может составить от нескольких десятков до нескольких сотен рублей, в результате чего их пенсии должны превысить порог прожиточного минимума для пенсионеров, пишет «Коммерсант».

Минтруд разработал проект поправок в статью 121 федерального закона «О государственной социальной помощи», который установит новую схему индексации пенсий в РФ. Ведомство подготовило его для реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент заявил о «несправедливости» нынешнего порядка начисления ряда выплат неработающим пенсионерам. Впрочем, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, идея обсуждалась еще в 2010 году, когда правительство вводило методику учета советского стажа при выплате нынешних пенсий.

Так, сейчас неработающие пенсионеры, выплаты которым ниже прожиточного минимума, получают из Пенсионного фонда социальную доплату к пенсии с тем, чтобы в сумме их материальное обеспечение достигало величины прожиточного минимума пенсионера (8,4 тыс. руб. в 2018 году). При этом по действующим правилам ежегодная индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии, одновременно автоматически пропорционально уменьшая размер социальной доплаты. В результате размер получаемых пенсионером средств даже после индексации может оставаться неизменным.