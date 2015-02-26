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Рубль начал резко укрепляться
Сегодня: Если не сейчас, то когда?
Распродажи этой недели могут побудить трейдеров начать покупки, в особенности учитывая, что цены на нефть находятся выше $61 за барр. (ослабление доллара США после заявлений ФРС, данные по производственному сектору Китая лучше прогнозов и заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими о росте спроса), а также на фоне укрепления рубля. Кроме того, поддержку настроениям инвесторов должно оказать относительное затишье на Украине, сообщения об отводе ополченцами тяжелого вооружения в отдельных зонах конфликта и усиление риторики в странах ЕС о необходимости смягчения текущих и отказа от новых санкций против России.
Смешанная динамика в США, рост в Азии. Американский рынок акций показал разнонаправленное движение (DJIA +0.08%, S&P 500 -0.08%). Азиатские индексы выросли (Hang Seng +0.79%, Shanghai +1.39%, Nikkei +0.93%). Фьючерсы на S&P повышаются (+0.09%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $61.29 за барр. – выше вчерашних уровней, но ниже отметки открытия.
Вчера: Слабые фундаментальные характеристики.
Российский рынок акций завершил вчерашний день снижением, продолжив слабую динамику вторника, поскольку инвесторы снова предпочли зафиксировать прибыль. В отсутствие убедительного фундаментального фона (риски для экономики после снижения кредитного рейтинга до «мусорного» уровня с негативным прогнозом агентствами Moody’s и S&P, текущий кризис на Украине, нефть ниже $60 за барр.) инвесторы посчитали недостаточным рост цен на нефть (в начале сессии, но все равно ниже $60 за барр. в ходе торгов) и укрепление рубля, обусловленное главным образом налоговым периодом. Кроме того, новостной фон снова напомнил, что кризис на Украине продолжит оказывать давление на Россию (Газпром пригрозил прекратить поставки газа на Украину), в то время как VimpelCom представил результаты за 4К14 хуже ожиданий и объявил, что продажи и рентабельность в 2015 г. могут оказаться под давлением из-за ситуации на Украине.
По итогам дня: Цены на нефть (+5.06% до $61.6 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 61.42, РТС (-0.54%) и ММВБ (-1.46%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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