Майнеры заплатят за электричество вдвойне

Майнеры будут платить за электричество вдвойне Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать процесс под контролем, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Появится специальная система обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика, – чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Майнеров ждут квоты на электроэнергию и специальный тариф. Все это входит в концепцию регулирования майнинга, написанную в Минкомсвязи. «Ведомости» ознакомились с ней, подлинность подтвердили человек, знакомый с текстом документа, и человек, знакомый с ходом его подготовки.

Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС – не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. Концепция пока не принята – до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство, знает участник обсуждения документа в Минкомсвязи. Большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул, говорит он; предлагалось продлить каникулы до пяти лет; предлагалось установить еще и критерии промышленного майнинга (по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности) и облагать налогом только его, а частный майнинг освободить от налогов вовсе.

Найди майнера

У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объясняет собеседник «Ведомостей» в крупной энергокомпании, вычислить майнера несложно – достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии. Кстати, майнеры добывают криптовалюту с помощью видеокарт и спецоборудования. Можно попробовать определить майнера и по его интернет-трафику, но тут майнеру проще спрятаться: трафик можно шифровать и тогда обнаружить его практически нереально, рассуждает Константин ВИНОГРАДОВ из фонда Runa Capital, можно искать майнеров там, где дешевая электроэнергия и резко возросло ее потребление. Но и это неэффективно – такой подход неприменим к небольшим майнерам, полагает он, крупные же майнеры могут спрятаться, если распределят мощности или скроются у крупных потребителей энергии.

Найти майнера среди дата-центров почти невозможно: нужно приходить в каждый из них и проверять, нет ли оборудования для майнинга, – со стороны отличий нет, уверен интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group (дата-центры) Дмитрий МАРИНИЧЕВ. Распознать домашний майнинг можно, продолжает он, – выявить повышенное и стабильное потребление электроэнергии. Но чтобы доказать майнинг, нужно найти работающее оборудование, объясняет Мариничев и предлагает способ спрятаться: майнить в регионе, где все расходуют много энергии, например отапливают электричеством дома. Искать майнеров сложно, а контролировать их практически невозможно, рассуждает Виноградов и советует последовать примеру Белоруссии, где майнинг легализован.

Крипто-Белоруссия

Декрет «О развитии цифровой экономики» позволил гражданам Белоруссии майнить, менять, продавать и покупать криптовалюту без каких-либо лимитов и лицензий. Более того, белорусские майнеры могут совершать любые сделки по всему миру. Майнинг в Белоруссии не считается предпринимательством и до 2023 г. не облагается налогами. Юридическим лицам для операций с криптовалютой нужно посредничество резидента белорусского парка высоких технологий (ПВТ) или членство в ПВТ. Если российское законодательство будет угрожать бизнесу майнеров, они поедут в Белоруссию, уверен Мариничев, не помогут низкие российские цены на электричество. В декабре 2017 г. в России 1 кВт ч стоил 2,69–3,89 руб., а в Белоруссии – в среднем 3,91 руб., по расчетам «Ведомостей».

С майнера надо взять

Майнинг и криптовалюты должны быть описаны в законодательстве до 1 июля 2018 г., велел президент Путин правительству и ЦБ: согласно его поручению майнеров ждет регистрация и налог, но какой – неизвестно. Министр связи Николай Никифоров называл ключевым вопрос о налогообложении криптовалют: «Если [криптовалюта] какой-то цифровой товар, то как быть с НДС? Если какой-то спекулятивный доход или конверсионные инструменты, то как быть с налогом на прибыль и НДФЛ?» Налоговые каникулы дадут возможность адаптироваться, два года для криптовалют – вечность, уверен партнер юридической фирмы «Бузько и партнеры» Роман БУЗЬКО: сложно представить, что будет облагаться налогом через два года. Советник председателя ВЭБа Владимир ДЕМИН напоминает, что добыто около 80% биткойнов, а эфириум может и вовсе отказаться от майнинга, и соглашается, что через два года майнинг будет совсем иным. Именно сейчас нужно использовать момент и создать криптоэкономику в России, а также задействовать естественные конкурентные преимущества: дешевую энергию и холод, уверен Демин.