Доллару не дадут опуститься ниже 56-55 рублей

Доллар США уже несколько дней стоит в непосредственной близости от психологически важного рубежа в 59 рублей, но пробить его не решается. Где-то совсем рядом находятся интересы ЦБ и Минфина, сообщает деловая газета «Золотой Рог». И вчера Минфин объявил о запуске в феврале бюджетных правил, то есть покупки и продажи валюты, чтобы снизить влияние барреля на рубль.

Как сообщила «РГ» Анна Бодрова, старший аналитик "Альпари":

- Слишком дорогой и крепкий рубль неудобен, он сведет к минимуму импульс восстановления внутри российской экономики и, в конечном счете, будет иметь больше негативных последствий, чем благоприятных.

Слишком большое количество точек опоры рано или поздно расслабляет и сводит привычную бдительность на нет. Слишком значительная зависимость от подвижных волатильных факторов мешает просчитывать на шаг вперед. Затяжная фаза роста приводит к мысли о том, что так будет всегда. Однако в ситуации с российским рублем рассуждать подобным образом слишком опасно.

Рубль стабилен уже несколько дней в парах с иностранными валютами. С одной стороны, у него есть опора в виде относительно дорогой нефти. Все-таки баррель выше 54-55 долларов - это хорошая цена, в том числе и в эквиваленте последующих бюджетных поступлений. С другой - в эти дни в России проходит очередной налоговый период, на протяжении которого присутствует умеренный спрос на рублевую ликвидность на внутреннем рынке. Однако все это стандартный список драйверов для валютного рынка. Сейчас рубль опирается в том числе и на эффект от проводимого Минфином РФ размещения ОФЗ. Объем в 40 миллиардов рублей обеспечивает дополнительный интерес к рублю.

Если и есть у российской валюты поводы для ослабления и стресса, то они проявятся не ранее следующей недели. Ко всем прочему, пока нефть удерживается в целевом диапазоне 54-56 долларов за "бочку" Brent, у сырьевых валют останется прочный тыл.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на отчетах по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Наблюдения Американского института нефти показали, что на прошлой неделе показатель вырос на 2,93 миллиона баррелей. Одновременно увеличились запасы и бензинов, и дистиллятов. Это говорит о том, что спрос американцев на топливо умеренный. Отсутствие энергичного интереса к сырью, в том числе и в повседневной жизни, обычно играет против "быков" в нефти.

Доллар США пока удерживается у семинедельных минимумов в паре с евро. Основная валютная пара торгуется около 1,0745, и пока инвесторы не получат свежих фактов относительно первых шагов новой американской администрации, доллар останется в уязвимом положении. Это не значит, что разговоры об эпохе сильного доллара были преждевременным сотрясением воздуха. Это означает, что вся амбициозная предвыборная программа Дональда Трампа уже заложена в биржевые котировки и учтена в ценах, и теперь пришло время реагировать на факты. В ближайшие два дня значимой американской статистики будет немного: в четверг внимание стоит обратить на отчет по продажам новостроек за декабрь, в пятницу - на важнейший релиз по ВВП США в четвертом квартале. Если его тон будет положительным, то доллар быстро отыграет потерянное у евро.

Технически расстановка сил в паре доллар/рубль следующая: ниже 59 рублей американской валюте пробиться проблематично, ближайшая точка поддержки стоит на 58,95 рубля. Получается, что коридор в пределах 59-62 рубля обладает слишком прочными границами, чтобы с опорой на имеющуюся конъюнктуру его пробить с наскока.

Торги четверга для американской валюты пройдут в диапазоне 59,05-59,85 рубля, для евро - 63,40-64,15 рубля. Где-то в непосредственной близости от рубежа в 59 рублей стоят интересы Центробанка, и, вероятно, это понимают многие участники рынка.