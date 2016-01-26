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Ипотеку в России привяжут к инфляции
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию планирует запустить кредиты с плавающими ставками, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Взгляд БКС: Новость позитивна для экономики и девелоперов жилья эконом- и комфорт-класса, поскольку новый продукт может способствовать росту спроса на жилье со стороны покупателей, ожидающих снижения темпов инфляции.
Новость: АИЖК может привязать ипотеку к инфляции. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) может запустить ипотечные кредиты с привязкой ставки к темпам инфляции. Ставка будет рассчитываться исходя из уровня инфляции, рассчитываемого Росстатом, плюс 4.9% (стоимость фондирования, маржа и стоимость риска). Ежемесячный платежи по такому кредиту будет фиксированным. Вместо этого может варьироваться срок выплаты в зависимости от фактических темпов инфляции по кредиту – в случае повышения ставки срок погашения будет увеличиваться и наоборот. Исходя из официального прогноза в 4К15, процентные ставки по таким кредитам составят 13.2% в 1К16.
Анализ: Позитивно для девелоперов жилья эконом- и комфорт-класса – ПИК, Эталон и ЛСР. Новый ипотечный продукт будет интересен покупателям жилья эконом- и комфорт-класса, где доля ипотечных продаж традиционно высока. Новые кредиты также защитят заемщиков от повышения аннуитетных платежей вследствие колебаний валютных курсов или темпов инфляции.
Марат ИБРАГИМОВ, старший аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним19:37, 26.01.2016#
В настоящее время в России к инфляции привязывают все-оплату жкх, цены на продукты, услуги, стоимость различных товаров (одежда, обувь, хоз. товары), проезд общественный, жд, авиа. Вопрос-когда к инфляции привяжут зарплаты? Мы доживем до этого? Или наши дети хотя бы?
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"Новость позитивна для экономики и девелоперов жилья эконом- и комфорт-класса. . . " - да. А вот : ". . . поскольку новый продукт может способствовать росту спроса на жилье со стороны покупателей, ожидающих снижения темпов инфляции. " - чушь, . . остается узнать, чего это вы там курите))). С каких это пор, рост цен повышает интерес покупателей жилья эконом-класса?