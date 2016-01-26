Ипотеку в России привяжут к инфляции

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию планирует запустить кредиты с плавающими ставками, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Взгляд БКС: Новость позитивна для экономики и девелоперов жилья эконом- и комфорт-класса, поскольку новый продукт может способствовать росту спроса на жилье со стороны покупателей, ожидающих снижения темпов инфляции.

Новость: АИЖК может привязать ипотеку к инфляции. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) может запустить ипотечные кредиты с привязкой ставки к темпам инфляции. Ставка будет рассчитываться исходя из уровня инфляции, рассчитываемого Росстатом, плюс 4.9% (стоимость фондирования, маржа и стоимость риска). Ежемесячный платежи по такому кредиту будет фиксированным. Вместо этого может варьироваться срок выплаты в зависимости от фактических темпов инфляции по кредиту – в случае повышения ставки срок погашения будет увеличиваться и наоборот. Исходя из официального прогноза в 4К15, процентные ставки по таким кредитам составят 13.2% в 1К16.

Анализ: Позитивно для девелоперов жилья эконом- и комфорт-класса – ПИК, Эталон и ЛСР. Новый ипотечный продукт будет интересен покупателям жилья эконом- и комфорт-класса, где доля ипотечных продаж традиционно высока. Новые кредиты также защитят заемщиков от повышения аннуитетных платежей вследствие колебаний валютных курсов или темпов инфляции.