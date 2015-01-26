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Госдума хочет ввести мораторий на долги по валютной ипотеке

26 Января 2015, 08:50 | В России

В нынешней ситуации в России было бы целесообразно ввести мораторий на взыскание долгов по валютной ипотеке сроком на несколько месяцев, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

«Рекомендации по реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте, разработанные Банком России для кредитных организаций, до конца не решают проблем валютных ипотечных заемщиков и не снимают существующее напряжение», - подчеркивает депутат.

Он указывает, что рекомендации, по его мнению, носят необязательный характер, а также говорит об отсутствии конкретизации по процентной ставке, которая будет применяться при конвертации валюты ипотечного кредита в российские рубли. В итоге, по мнению Владимира Гутенева, сейчас необходим консенсус, который смог бы устроить все заинтересованные стороны.

«Поэтому целесообразным представляется введение моратория на взыскание долгов по валютной ипотеке на несколько месяцев с тем, чтобы выработать адекватное ситуации решение», - уверен он.

Накануне ЦБ опубликовал письмо за подписью главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором содержатся рекомендации отечественным кредитным организациям по реструктуризации валютной ипотеки. В нем речь идет только о тех кредитах, которые были взяты до 1 января 2015 года. Что же касается конвертации валютной ипотеки в рубли, то в ЦБ рекомендуют банкам использовать официальные валютные курсы на 1 октября 2014 года.

Отметим, что, например, курс доллара на эту дату составлял 39,66 рубля, евро - 50,06 рубля, швейцарского франка - 41,49 рубля, японской иены - 36,11 рубля (за сто иен). Именно в этих иностранных валютах взято подавляющее большинство таких кредитов. Кроме того, банкам, которые пойдут на реструктуризацию долгов, посоветовали соизмерять процентные ставки по валютной ипотеке со средними ставками по рублевым кредитам на жилье.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: госдума  Банк России  ипотека  валюта 



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