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Доллар резко упадет накануне праздников
В предновогоднюю неделю курс рубля заметно вырастет
В последние дни уходящего года ситуация на валютном рынке будет напрямую зависеть от нефтяных котировок. Если черное золото подорожает, рубль имеет все шансы укрепиться и отыграть падение конца прошлой недели.
Старт сегодняшних торгов настраивает на оптимистичный лад. По состоянию на 10:07 мск стоимость доллара на Московской бирже опустилась на 27 коп., до 68,57 рубля. Евро тем временем подешевел на 17 коп. и достиг уровня 78,06 руб., сообщается на сайте торговой площадки. Есть все основания полагать, что движение продолжится в том же направлении.
На рубль плохо повлияла целая группа негативных факторов, передает "Российская газета". Во-первых, нефть торговалась в последние дни на минимальных значениях с осени 2017 года. Во-вторых, угроза усиления санкций ослабляет российскую валюту на 15-20% относительно курса, существовавшего год назад при схожих ценах на нефть.
"Кроме того, в последнее время активы развивающихся стран подвержены влиянию бегства от риска в связи с политикой ФРС США и опасениями замедления глобальной экономики", – отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Рубль сейчас сильно недооценен, даже несмотря на снижение цен на нефть, говорит главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский. По его мнению, высокий уровень волатильности на глобальных рынках говорит о том, что курс российской валюты на этой неделе может скакать в диапазоне 67-70 рублей за 1 доллар.
Однако аналитики все же надеются на лучшее. Разгар налогового периода и котировка стоимости нефти в сторону повышения, скорее всего, приведут к тому, что рубль выправит свое положение. К Новому году доллар будет стоить 67-68 рублей. По сравнению с падением "россиянина" до 69 руб. за $1 на прошлой неделе такие цифры являются оптимистичным, но вполне обоснованным прогнозом.
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