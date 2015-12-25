ВЭБ продлевает срок приема заявок на соискание "Премии развития"

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявил о продлении до 14 февраля 2016 года срока приема заявок для участия в конкурсе на соискание «Премии развития».

В настоящее время продолжается прием заявок по следующим номинациям:

Лучший инфраструктурный проект;

Лучший проект в отраслях промышленности;

Лучший проект по комплексному развитию территорий;

Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства;

Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий;

Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий;

Лучший экспортный проект;

Лучший проект с участием иностранных инвестиций.

Условия подачи заявок не изменились, с подробностями можно ознакомиться на сайте «Премии развития».

http://www.premiya-razvitiya.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.