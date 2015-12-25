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ВЭБ продлевает срок приема заявок на соискание "Премии развития"
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявил о продлении до 14 февраля 2016 года срока приема заявок для участия в конкурсе на соискание «Премии развития».
В настоящее время продолжается прием заявок по следующим номинациям:
Лучший инфраструктурный проект;
Лучший проект в отраслях промышленности;
Лучший проект по комплексному развитию территорий;
Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства;
Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий;
Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий;
Лучший экспортный проект;
Лучший проект с участием иностранных инвестиций.
Условия подачи заявок не изменились, с подробностями можно ознакомиться на сайте «Премии развития».
http://www.premiya-razvitiya.ru
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