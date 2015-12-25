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Обменивать валюту с понедельника станет намного сложнее

25 Декабря 2015, 19:12 | В России

С 28 декабря вступает в силу положение Банка России 499-П, согласно которому операции по обмену наличной валюты должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как выяснил ИА Bankir.Ru, клиенту недостаточно будет предъявить паспорт — придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету.

«Банк России издал Положение №499-П в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” взамен утрачивающего силу с 27 декабря текущего года Положения №262-П, — прокомментировали корреспондентам ИА Bankir.Ru в пресс-службе ЦБ. — При этом новый нормативный акт не содержит положений, допускающих проведение упрощенной идентификации при осуществлении операций, связанных с обменом валюты». В ЦБ объяснили, что эти операции отсутствуют в числе перечисленных в 115-ФЗ, при которых должна проводиться упрощенная идентификация клиентов.

Новое положение ЦБ не предусматривает проведение процедуры упрощенной идентификации клиента при проведении операций с наличной иностранной валютой, указывает старший юрист банковской и финансовой практики международной юридической фирмы Noerr Кирилл Лельчицкий. «Это означает, что банк будет обязан при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже валюты на сумму, превышающую 15 тыс. рублей, провести идентификацию клиента согласно требованиям ФЗ-115», - пояснил эксперт. По его словам, идентификация должна проводиться по правилам, установленным Положением №499-П и включает в себя, например, оценку риска клиента, ведение досье клиента, обновление сведений о клиенте и проведение других предусмотренных документом процедур.

По мнению участников рынка, вступление в силу новой нормы увеличит операционную нагрузку как на фронт-, так и на бэк-офисы кредитных организаций. Банки будут стремиться переводить такие операции в безналичные каналы, что, в свою очередь, может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: доллар  валюта  обменник  анкета  евро  курс  паспорт 



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Комментарии

  • Р вЂњР С•РЎРѓРЎвЂљРЎРЉ09:25, 25.12.2015#

    Нам то что? Давно валюту в руках не держали. . .

  • КОТ10:25, 25.12.2015#

    Все поняли почему это сделали?Завтра-когда бакс начнет падать также как и начал подъем-все эти граждане с целью наживы побегут в банк сдавать валюту. . . А на них там заведут досье, и в недалеком будущем по завершению года, в их дверь постучится налоговый инспектор, который потребует часть денег от суммы вашей прибыли. А потом вам нужно будет объяснить откуда вы взяли все эти деньги, а на не лояльных граждан заведут уголовку и натравят приставалок. А тех кто не захочет идти в банк, пойдут на черный рынок, сдавать по заниженному курсу, где их будут в засаде ждать полицаи. Так что из 2х зол нужно выбирать.

  • Кот дурак21:09, 25.12.2015#

    Кот дурак. . . Скоро бакс вверх Попрет. . чтоб не скупали поэтому и делают все это . . все для людей такие ебасосыы и делают как кот

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