Инфляция в России превысила самые пессимистичные прогнозы

С 16 по 22 декабря потребительские цены в России ​выросли на рекордные 0,9%, втрое превысив средний прирост за одну неделю ноября. С начала декабря цены в России выросли на 1,7%, а с начала года – на 10,4%.

Таким образом, в Россию впервые после пятилетнего перерыва вернулась двузначная инфляция. Напомним, что в декабре 2008 года цены в России выросли на 0,7%, а общегодовая инфляция достигла уровня 13,3%. В 2014 году так высоко инфляция, скорее всего, уже не поднимется, однако даже самые пессимистичные прогнозы представителей российской власти на этот год она уже превзошла.

Напомним, что первоначальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2014 году составлял 4,5–5,5%. В течение года ведомство вынуждено было неоднократно повышать планку, установив ее в начале декабря на 9%. Тогда же директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин назвал прогноз Минэкономразвития чрезмерно оптимистичным и оценил инфляцию 2014 года в 9,7%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 11 декабря оценила инфляцию в 2014 году примерно в 10%.

Напомним также, что в середине ноября глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что к концу первого квартала 2015 года уровень инфляции в России в годовом исчислении достигнет 10%.

Так называемая продуктовая инфляция (рост цен на продукты) в России стала двузначной в годовом исчислении еще в августе 2014 года. В последний раз такое было в 2011 году, когда причиной был отложенный эффект от засухи 2010 года.

По итогам ноября 2014 года продуктовая инфляция в годовом исчислении выросла до 12,6%, а в декабре лишь продолжила свой рост. Только за третью неделю декабря 2014 года капуста стала дороже на 11%, помидоры – на 7,8%, сахар-песок – на 7,5%, огурцы – на 7,4%, яблоки – на 4,6%, картофель – на 3,8%, рис – на 3,5%, гречка – на 3,4%.

В результате, например, гречка к началу декабря 2014 года подорожала (по сравнению с концом 2013 года) сразу на 77,7%, капуста – на 44,1%, а сахар – на 38,3%.

22 декабря, бывший глава Минфина РФ, а ныне председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин предупредил, что в следующем году инфляция может ускориться до 15%, а Россию ждет «настоящий, полноценный экономический кризис».

Напомним, что в начале октября 2014 года президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что общая инфляция из-за роста цен на продукты составит по итогам года от 7,5–7,6 до 8%. Позднее глава Минсельхоза Николай Федоров предположил, что рост цен на продовольственные товары в этом году превысит общую инфляцию на 2–3%.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК, в начале декабря эксперты банка HSBC указали на активный рост цен промышленных производителей России. По их данным, из-за быстрого падения курса рубля в ноябре 2014 года производственная инфляция в России росла самыми высокими темпами с октября 1998 года, а отпускные цены – с марта 2011 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.