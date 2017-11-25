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Рубль опять ослаб
Растущая нефть не смогла подстегнуть российскую валюту
Нефть оказывает поддержку. Рост цен на нефть Brent (в основном за счет сигналов о том, что ОПЕК+ продлит соглашение об ограничении добычи до конца 2018 г., а также в свете перебоев в поставках в Канаде) в сочетании со снижением индексов накануне создает возможность для отскока в начале дня, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тем не менее негативные риски для нефтяных котировок сохраняются, поскольку усилия ОПЕК по восстановлению баланса рынка позволяют американским производителям сланцевой нефти наращивать добычу, ограничивая тем самым положительный эффект от действий картеля.
Американские рынки закрыты, Азия по большей части растет. Азия (Hang Seng +0.32%, Shanghai -0.59%, Nikkei +0.06%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.14%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $63.38 за барр. – выше открытия.
Вчера: Волатильная динамика. Котировки Brent двигались то вверх, то вниз на фоне сообщений о том, что рост сланцевой добычи в США может нивелировать ожидаемое продление пакта ОПЕК+ на заседании 30 ноября. Сильные макроданные из еврозоны поддержали позиции «быков», а несколько более жесткий, чем думали инвесторы, тон протоколов заседания ЕЦБ, не дал «медведям» растерять свой пыл.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.21% до $63.4 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.46, РТС (-0.04%), ММВБ-50 (-0.54%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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