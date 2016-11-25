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Аналитики допустили рост доллара до 120 рублей

25 Ноября 2016, 18:14 | В России

При обвале нефтяных котировок рубль ждет значительное ослабление, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Таким образом опрошенные «Лентой.Ру» аналитики прокомментировали заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не считает катастрофой падение стоимости нефти до 25 долларов за баррель.

«Сценарий падения [стоимости] нефти до 25 долларов маловероятен, но сейчас время такое, что реализуются самые невероятные сценарии — Brexit, победа Трампа в США», — заявил замгендиректора по инвестиционному анализу «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.

По его расчетам, курс доллара при обвале сырьевых котировок поднимется до 110-120 рублей (использовалась формула, согласно которой для российского бюджета необходима стоимость барреля нефти в три тысячи рублей — прим. «Ленты.Ру»).

«Трамваи по улицам ходить будут, и хлеб в магазинах тоже будет. Катастрофа будет для уровня жизни. Начнется массовый уход из рубля, всплеск инфляции, повышение ставки ЦБ, банкротство крупных кредитных организаций», — описал эксперт последствия резкого обвала стоимости нефти.

«В случае падения цен на нефть до 25 долларов за баррель курс уйдет на уровень 80-85 рублей за доллар. Если цены останутся на этих уровнях в течение длительного времени с перспективой снижения, то возможно ослабление даже до 90 рублей к доллару», — сказала, в свою очередь, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов добавил, что исключить сценарий резкого снижения цен на нефть нельзя. «На рынке переизбыток предложения, который и вынудил членов ОПЕК на словесные интервенции, которые 30 ноября могут превратиться в реальность», — прокомментировал он.

В тот же день Набиуллина заявила, что обвал нефтяных котировок до 25 долларов за баррель не станет для России катастрофой, но может привести к ослаблению рубля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: доллар  трампа  набиулина  брент  рубль  евро  brexit  ЦБ  нефть  курс 



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