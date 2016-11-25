Аналитики допустили рост доллара до 120 рублей

При обвале нефтяных котировок рубль ждет значительное ослабление, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Таким образом опрошенные «Лентой.Ру» аналитики прокомментировали заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не считает катастрофой падение стоимости нефти до 25 долларов за баррель.

«Сценарий падения [стоимости] нефти до 25 долларов маловероятен, но сейчас время такое, что реализуются самые невероятные сценарии — Brexit, победа Трампа в США», — заявил замгендиректора по инвестиционному анализу «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.

По его расчетам, курс доллара при обвале сырьевых котировок поднимется до 110-120 рублей (использовалась формула, согласно которой для российского бюджета необходима стоимость барреля нефти в три тысячи рублей — прим. «Ленты.Ру»).

«Трамваи по улицам ходить будут, и хлеб в магазинах тоже будет. Катастрофа будет для уровня жизни. Начнется массовый уход из рубля, всплеск инфляции, повышение ставки ЦБ, банкротство крупных кредитных организаций», — описал эксперт последствия резкого обвала стоимости нефти.

«В случае падения цен на нефть до 25 долларов за баррель курс уйдет на уровень 80-85 рублей за доллар. Если цены останутся на этих уровнях в течение длительного времени с перспективой снижения, то возможно ослабление даже до 90 рублей к доллару», — сказала, в свою очередь, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов добавил, что исключить сценарий резкого снижения цен на нефть нельзя. «На рынке переизбыток предложения, который и вынудил членов ОПЕК на словесные интервенции, которые 30 ноября могут превратиться в реальность», — прокомментировал он.

В тот же день Набиуллина заявила, что обвал нефтяных котировок до 25 долларов за баррель не станет для России катастрофой, но может привести к ослаблению рубля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.