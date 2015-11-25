Сбитый Су-24 ударил по рублю

Курс рубля вчера существенно снижался по отношению к доллару. Крушение российского бомбардировщика Су-24 является ключевым катализатором данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В свою очередь нефть продолжает постепенный подъем вверх и торгуется уже выше 45,4 долларов за баррель по сорту Brent. Поводом для оптимизма здесь служат недавние заявления со стороны Саудовской Аравии о том, что Правительство страны готово «сделать все необходимое», чтобы «стабилизировать нефтяной рынок», передает Bloomberg сообщение государственного саудовского информагентства. Эр-Рияд готов к сотрудничеству с не входящими в ОПЕК странами ради того, чтобы прекратить падение цен, говорится в сообщении.

При этом, пишет деловая газета "Золотой Рог", как и ожидалось, рубль на этой неделе чувствует себя значительно слабее черного золота и вполне может продолжить данную тенденцию в ближайшем будущем.

Поводом для продолжения негативном динамики российской валюты вполне могут стать крупные выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями в декабре, а также ожидания снижения ключевой ставки Банком России на заседании 11 декабря.

Таким образом, внешним фон сейчас умеренно негативен для рубля, но пара USD/RUB уже вплотную подобралась к сильному сопротивлению в районе 67. Поэтому подъем может немного приостановиться в ближайшем будущем.

Торговый план: Некоторое время желательно находиться без открытых позиций. К новым покупкам присматриваться в случае возвращения в район 64,5-65.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.