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Сбитый Су-24 ударил по рублю

25 Ноября 2015, 13:45 | В России

Курс рубля вчера существенно снижался по отношению к доллару. Крушение российского бомбардировщика Су-24 является ключевым катализатором данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В свою очередь нефть продолжает постепенный подъем вверх и торгуется уже выше 45,4 долларов за баррель по сорту Brent. Поводом для оптимизма здесь служат недавние заявления со стороны Саудовской Аравии о том, что Правительство страны готово «сделать все необходимое», чтобы «стабилизировать нефтяной рынок», передает Bloomberg сообщение государственного саудовского информагентства. Эр-Рияд готов к сотрудничеству с не входящими в ОПЕК странами ради того, чтобы прекратить падение цен, говорится в сообщении.

При этом, пишет деловая газета "Золотой Рог", как и ожидалось, рубль на этой неделе чувствует себя значительно слабее черного золота и вполне может продолжить данную тенденцию в ближайшем будущем.

Поводом для продолжения негативном динамики российской валюты вполне могут стать крупные выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями в декабре, а также ожидания снижения ключевой ставки Банком России на заседании 11 декабря.

Таким образом, внешним фон сейчас умеренно негативен для рубля, но пара USD/RUB уже вплотную подобралась к сильному сопротивлению в районе 67. Поэтому подъем может немного приостановиться в ближайшем будущем.

Торговый план: Некоторое время желательно находиться без открытых позиций. К новым покупкам присматриваться в случае возвращения в район 64,5-65.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: нефть  доллар  рубль  котировки  brent  валюта  евро  ммвб 



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Комментарии

  • Р±Р°Р±Р° РЇРіР°09:22, 25.11.2015#

    Бред какой-то написали. Сами то хоть понимаете, что пишите??

  • Псевдоним10:57, 25.11.2015#

    Автор статьи, ты наркоман?

  • Дурдом 11:55, 25.11.2015#

    Нефть 46. 20 , $ -65, 50!!! Ты журналюга хоть биржу смотри прежде чем статью писать ! Голематья полная

  • 36212:01, 25.11.2015#

    Больше бомб хороших и толстых и жизнь в роиссе наладится.

  • 36212:01, 25.11.2015#

    Больше бомб хороших и толстых и жизнь в роиссе наладится.

  • Псевдоним12:22, 25.11.2015#

    А это не тот поцык, который на Луговой экспресс-кредиты даёт до 5000 руб без поручителей и второго документа? Если тот, тогда понятно.

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