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Сбитый Су-24 ударил по рублю
Курс рубля вчера существенно снижался по отношению к доллару. Крушение российского бомбардировщика Су-24 является ключевым катализатором данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В свою очередь нефть продолжает постепенный подъем вверх и торгуется уже выше 45,4 долларов за баррель по сорту Brent. Поводом для оптимизма здесь служат недавние заявления со стороны Саудовской Аравии о том, что Правительство страны готово «сделать все необходимое», чтобы «стабилизировать нефтяной рынок», передает Bloomberg сообщение государственного саудовского информагентства. Эр-Рияд готов к сотрудничеству с не входящими в ОПЕК странами ради того, чтобы прекратить падение цен, говорится в сообщении.
При этом, пишет деловая газета "Золотой Рог", как и ожидалось, рубль на этой неделе чувствует себя значительно слабее черного золота и вполне может продолжить данную тенденцию в ближайшем будущем.
Поводом для продолжения негативном динамики российской валюты вполне могут стать крупные выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями в декабре, а также ожидания снижения ключевой ставки Банком России на заседании 11 декабря.
Таким образом, внешним фон сейчас умеренно негативен для рубля, но пара USD/RUB уже вплотную подобралась к сильному сопротивлению в районе 67. Поэтому подъем может немного приостановиться в ближайшем будущем.
Торговый план: Некоторое время желательно находиться без открытых позиций. К новым покупкам присматриваться в случае возвращения в район 64,5-65.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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Бред какой-то написали. Сами то хоть понимаете, что пишите??