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Cтало известно, в каких банках есть проблемы
Еще в двух банках зависли миллиарды
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Союзный» и у екатеринбургского Уралтрансбанка. В банках введена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
Банк «Союзный» является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 30 июня, банк располагал 3,3 млрд рублей средств физлиц.
«Банк «Союзный» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом, несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу, снижение объема указанных операций не происходило», - поясняет ЦБ.
В третьем квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.
«Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», - утверждает ЦБ.
Центробанк также выявил в деятельности банка «Союзный» многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Регулятор за последний год шесть раз применял в отношении банка «Союзный» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.
Уралтрансбанк также является участником системы страхования вкладов.
По данным ЦБ, Уралтрансбанк использовал универсальную бизнес-модель, связанную с кредитованием юридических и физических лиц с привлечением в качестве основного источника фондирования денежных средств населения.
«При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера капитала банка, несоблюдение обязательных нормативов», - отмечает регулятор.
По этой причине банк самостоятельно разработал план по улучшению своего финансового положения, который был рассмотрен и утвержден решением Комитета банковского надзора Банка России в сентябре 2017 года. Однако, до настоящего времени банком не были реализованы ключевые мероприятия этого плана для стабилизации ситуации, включая привлечение потенциального инвестора, а также выход на плановые показатели деятельности.
«Дальнейшее ухудшение качества активов Уралтрансбанка привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате капитала кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению Уралтрансбанка невозможным к исполнению», - отмечает ЦБ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото "Комсомольская правда"
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