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Заказать СНИЛС можно через интернет

25 Сентября 2017, 13:34 | В России

Зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования можно в режиме «онлайн», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С ноября 2016 года регистрация граждан в системе обязательного пенсионного страхования осуществляется подразделениями ПФР в режиме реального времени. Таким образом, в случае обращения гражданина по вопросу оформления страхового свидетельства в клиентскую службу ПФР, оно будет оформлено и выдано застрахованному лицу непосредственно на приеме.

Как рассказывает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, за этот период уже зарегистрировано более 33 тыс. чел., из них более 8 тыс. чел. в режиме онлайн. А с июля текущего года данная государственная услуга ПФР предоставляется и через многофункциональные центры, ею воспользовалось уже более 4 тыс. клиентов МФЦ. Страховое свидетельство в этом случае оформляется территориальным органом ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты застрахованного лица из МФЦ.

Сотрудники ПФР активно информируют жителей края о возможности регистрации в режиме реального времени. Одна из таких встреч прошла в Управлении ПФР по Уссурийскому городскому округу 20 сентября. Сотрудники отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями совместно со специалистами МФЦ рассказали клиентам, как можно пройти онлайн-регистрацию и вручили информационный материал, подготовленный Пенсионным фондом РФ.

Автор: Яна Мальцева
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