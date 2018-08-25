Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого

Россиянину попалась одна 2000-рублевая купюра, которая стоит однозначно выше своего номинала

Новые банкноты номиналом 2000 рублей во-первых сами по себе интересны, во-вторых среди них можно найти необычные, которые будут иметь стоимость выше номинала.

Напечатано "Гознаком" 2000-х купюр очень много, а сколько их будет еще напечатано - даже пока не пересчитать (к тому же в будущем могут появиться новые серии и модификации).

Лично мне попадались двухтысячные номинала в Санкт-Петербурге и Пскове. Какие-то боны были мятые - сразу же отправлял в оборот дальше, какие-то попадались в отличном состоянии сохранности - такие откладывал.

И вот попалась одна купюра, которая стоит однозначно выше своего номинала.





Ее фишка в "низком номере". Обратили внимание на большое количество нулей, а в конце цифра 219? Что это значит?

Это означает то, что эту бону отпечатали 219 по счету! Представляете сколько триллионов эмиссия подобных банкнот, а тут двести девятнадцатая!

Стоить такой денежный знак может довольно дорого: по скромным прикидкам - еще номинал сверху, то есть около 4000 рублей.

Почему так дорого? А вы попробуйте найти подобную с "низким номером", тогда и поговорим о цене.