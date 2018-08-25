В России начала стремительно падать реальная зарплата населения

Бизнес, столкнувшийся с ухудшением экономических реалий и ростом налогов, начал резать зарплаты

Медленно, но верно Россия входит в очередной финансово-экономический кризис, который имеет все шансы стать затяжным. Это перестали скрывать даже государственные органы: так 18 августа Росстат опубликовал официальные данные, согласно которым реальная зарплата россиян резко снизилась, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Только в июле текущего 2018 года падение реальных денежных доходов населения составило весьма чувствительные для него 7,3%. При этом начисленная зарплата все-таки росла (данный показатель составил 8%), но ее серьезно опередили цены и тарифы. В итоге россияне стали значительно беднее.

Так, согласно этому же отчету Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в РФ к июлю увеличилась на 10% в сравнении с таким же периодом прошлого 2017 года и составила 42640 российских рублей. В то же время реальные доходы на одного среднестатистического россиянина не так впечатляют: они дотянули лишь до 32303 рублей.

В Росстате поясняют, что реальные располагаемые денежные доходы являются суммой финансовых поступлений гражданина за вычетом всех обязательных платежей (например налоговых), скорректированной на индекс потребительских цен. В июле 2018 года эти доходы смогли вырасти лишь на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го, а цены и тарифы поднялись значительно существеннее.

Напомним, примерно месяц назад стало известно, что Беларусь обогнала Россию по показателю реальной зарплаты населения. В абсолютном выражении она в нашей стране, конечно, меньше, но и цены на все основные товары и услуги у нас ниже. В итоге белорусы стали жить заметно богаче россиян.