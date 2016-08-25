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Центробанк РФ предложил вложить деньги пенсионеров в стартапы
Банк России внес предложение разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) вкладывать накопления в венчурные проекты, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Проект размещен на сайте Банка России. Согласно проекту, НПФ также смогут совершать сделки РЕПО и покупать деривативы. Такие операции повышают риски инвестиций фондов, однако при этом могут повысить их доходность. Вкладывать в стартапы разрешено будет не более 5% от активов. Нововведение может вступить в силу с середины июля 2018 года.
"В этой секции должны будут торговаться бумаги высокотехнологичных быстрорастущих компаний", — говорится в пресс-релизе ЦБ.
«Инвестиции в высокотехнологичные компании, которые находятся на стадии Pre-IPO, могут принести НПФ дополнительные доходы. Если акции крупных компаний, которые торгуются на бирже, могут вырасти на 10% в год, то доходность вложений в стартап в несколько раз выше», — отмечает Евгений Якушев, председатель совета директоров Европейского пенсионного фонда.
Якушев добавляет, что из-за высоких рисков среди НПФ будут как проигравшие, так и получившие дополнительный доход. На западе пенсионные фонды уже вкладывают часть средств в венчурные проекты, подчеркивает он.
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