Центробанк РФ предложил вложить деньги пенсионеров в стартапы

Банк России внес предложение разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) вкладывать накопления в венчурные проекты, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.



Проект размещен на сайте Банка России. Согласно проекту, НПФ также смогут совершать сделки РЕПО и покупать деривативы. Такие операции повышают риски инвестиций фондов, однако при этом могут повысить их доходность. Вкладывать в стартапы разрешено будет не более 5% от активов. Нововведение может вступить в силу с середины июля 2018 года.



"В этой секции должны будут торговаться бумаги высокотехнологичных быстрорастущих компаний", — говорится в пресс-релизе ЦБ.



«Инвестиции в высокотехнологичные компании, которые находятся на стадии Pre-IPO, могут принести НПФ дополнительные доходы. Если акции крупных компаний, которые торгуются на бирже, могут вырасти на 10% в год, то доходность вложений в стартап в несколько раз выше», — отмечает Евгений Якушев, председатель совета директоров Европейского пенсионного фонда.



Якушев добавляет, что из-за высоких рисков среди НПФ будут как проигравшие, так и получившие дополнительный доход. На западе пенсионные фонды уже вкладывают часть средств в венчурные проекты, подчеркивает он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.