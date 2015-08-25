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На рынках началась паническая распродажа рубля
Рубль начал новую рабочую неделю резким снижением, как к доллару, так и к евро. Очередной обвал на китайском фондовом рынке и снижение нефтяных котировок являются основными причинами данной динамики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Цены на нефть в частности торгуются уже даже ниже 44 долларов за баррель по сорту Brent, а Shanghai Composite упал более чем на 8% по итогам дня. Не помогло даже воскресное решение о том, что ряд пенсионных фондов Китая теперь могут инвестировать до 30% от активов в рынок акций (примерно $100 млрд).
Дополнительное давление на российскую валюту продолжают оказывать сезон отпусков в России и большие выплаты по внешним заимствованиям компаниями РФ в сентябре.
При этом поддержку российской валюте сейчас оказывает лишь налоговый период в стране, пик которого приходится на 25 августа, напоминает деловая газета "Золотой Рог".
Курс пары доллар/рубль на этом фоне вплотную подобрался к сильному сопротивлению в районе 71,5-72. Здесь проходят максимальные значения текущего года, преодолеть которые без дополнительных драйверов будет достаточно сложно. Поэтому подъем в ближайшем будущем вполне может замедлиться или даже смениться небольшой коррекцией.
Торговый план: Сейчас лучшая позиция – это отсутствие таковой.
Напомним, что в понедельник, как и предсказывала деловая газета "Золотой Рог", отметка 70 руб. за доллар и 80 руб. за евро были пройдены...
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресc», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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О как! А в июле говорили что пик кризиса мы прошли! Хотя и кризис никто не обьявлял. . .